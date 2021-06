Auf der Mitglieder-Versammlung von Schalke 04 am Sonntag hat jetzt ein Verantwortlicher gesagt, dass man sich sehr wahrscheinlich von dem Startplatz in der LEC des Profi-Teams in League of Legends trennen muss. Man sei ein Fußball-Club und müsse Prioritäten setzen. Damit verliert Deutschland seine einzige Profi-Mannschaft in der höchsten Spielklasse von LoL.

Das ist die Situation:

Schalke hat ein relativ erfolgreiches E-Sport-Team in LoL. Die Schalker stehen aktuell auf Platz 4 in der europäischen Profi-Liga LEC. Das ist das einzige deutsche Team, das in der höchsten Spielklasse antritt.

Seit dem Februar 2021 kursieren Gerüchte, Schalke überlege diesen Startplatz in der LEC zu verkaufen. Man braucht Geld, nachdem die Fußballer aus der Bundesliga abgestiegen sind. Angeblich rechnet Schalke damit, für den Spot 30 Millionen Euro zu erhalten.

Auf der Mitgliederversammlung hieß es jetzt offiziell: Der Verkauf wäre „sehr wahrscheinlich“ und man bedauert den Schritt.

In der LEC treten 10 europäische LoL-Teams gegeneinander an. Riot Games setzt seit 2019 auf das sogenannte “Franchise-Modell”: Es gibt keinen Abstieg- oder Aufstieg aus der Liga. Wer in der Liga mitspielen will, muss sich letztlich den Startplatz eines anderen Teams kaufen.

„Wir sind am Ende ein Fußballclub“

Das sagt Marketing-Vorstand Alexander Jobst: Die Seite Ruhr24.de zitiert den Marketing-Chef

Wir haben uns die Entscheidung schwer gemacht, dass wir uns von diesem Geschäftsbereich sehr wahrscheinlich trennen müssen. […] Wir wissen bei Schalke: Wir sind am Ende ein Fußballklub, haben wirtschaftliche Prioritäten zu setzen, um den Rucksack leichter werden zu lassen. Dazu gehört die Entscheidung, dass man sich von einem lukrativen Zweig trennen muss. Alexander Jobst, Schalke 04, Marketing-Vorstand

Es heißt ferner, man fände die Entscheidung „schade“, aber bitte um Verständnis, „dass sich Schalke auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren hat.“

Wie geht es jetzt weiter? Das weiß man im Moment nicht. Die E-Sport-Abteilung hat die Aussage noch nicht kommentiert. Da hieß es bis zuletzt, der Verkauf des LoL-Teams stehe im Raum, sei aber noch nicht entschieden.

Offenbar ist es jetzt aber entschieden.

Schalke steigt im Fußball ab, verkauft einen der besten LoL-Spieler für angeblich 1 Mio €

Laut Informationen von ruhr24.de muss der Gaming-Chef Tim Reichert noch im Juni die Entscheidung des Clubs umsetzen. Das Geld, das man mit dem Verkauf einnimmt, soll angeblich in die Tilgung von Schulden gesteckt werden.

Wer den Spot von LoL kauft, ist im Moment noch nicht bekannt.

Die aktuelle Saison in LoL läuft bereits und Schalke hat erst vor kurzem ein wichtiges Match gewonnen. Der Verkauf des Liga-Platzes wäre wahrscheinlich erst für die Saison 2022 möglich.

