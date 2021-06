League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

So wird das Spiel diskutiert: Auf reddit macht man sich mittlerweile einen Spaß daraus, Schalke als „Angstgegner“ von G2 Esports zu sehen. Denn die haben G2 in den letzten Monaten häufiger geschlagen, obwohl sie immer als Underdogs ins Rennen gingen.

Der FC Schalke 04 steht in League of Legends e igentlich schon am Abgrund, doch jetzt konnten sie das nominell stärkste LoL-Team in Europa, G2 Esports, überraschend klar schlagen. Der Schwachpunkt bei G2 war Top-Laner Wunder, ein begeisterter WoW -Spieler. Die Fans lästern.

