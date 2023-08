LoL: 2 Teams sind 12 Minuten im entscheidenden Match um die WM-Teilnahme, da fällt ein schwerer Fehler auf

Am 13. August kam es im E-Sport von League of Legends zu einem wirklich seltsamen Moment: das finale 5. Match in einer Serie um den Einzug zu den Worlds 2023 musste abgebrochen und neu gestartet werden. Es war ein schwerer Fehler aufgefallen, der sich nur mit einem Neustart des Matches lösen ließ.

Was war das für ein Match? Es war das Playoff-Halbfinale im Lower Bracket der US-Liga LCS. Der Gewinner hatte Platz 3 sicher und löste damit ein Ticket zu den Worlds 2023. Der Verlierer musste sein Ticket in einem Duell mit einem LEC-Team lösen:

Team Liquid hatte die ersten 2 Spiele der Serie gewonnen.

Die Golden Guardians hatten dann aber zurückgeschlagen und Spiel 3 und 4 gewonnen. Es lag ein „Reverse Sweep“ in der Luft. Es kam zum entscheidenden Match 5.

Das Ironische: Beide Teams sind zwar nominell „US-Teams“, spielen aber mit 3 Südkoreanern und nur 2 Nordamerikanern.

Liga entscheidet nach 12 Minuten auf “ungültig” und “Neustart”

Was war das Problem? Etwa 12 Minuten im Spiel musste das Match abgebrochen und neu gestartet werden. Der Supporter Hui von den Golden Guardians litt unter einem Gamebreaking-Bug, wie die LCS beschied.

Durch den Fehler hatte Huhi permanent die Summoner-Fähigkeit “Teleport” statt die ausgewählte Fähigkeit “Flash”, die als essenziell fürs Überleben in LoL gilt.

Die LCS entschied: Durch den falschen Summoner-Spiell war den Golden Guardians ein signifikanter Nachteil entstanden. Die Situation konnte auch nicht durch einen Chronobreak, also ein Zurücksetzen des Matches innerhalb des Spiels, gelöst werden.

Daher ordneten die Offiziellen ein „Remake“ des Spiels an.

Team verliert nach Pause erst den Schwung und dann das Match

Wie ging das aus? Es kam zu einer 40-minütigen Pause, bevor das Match wieder anlief. Die Golden Guardians verloren das finale Match nun und es kam doch nicht zu einem Reverse Sweep, der vorher in der Luft gelegen hatte.

Entscheidend zum Sieg von Team Liquid trug ein Pentakill ihres Jungles Pyosik bei. Es war der erste Pentakill eines Junglers in der Geschichte der LCS:

Im Anschluss an das Match wurde diskutiert, dass der Bug und die lange Unterbrechung dazu geführt haben könnten, dass die Golden Guardians ihr Momentum verloren und Team Liquid wieder ins Spiel zurückfinden konnte.

Die Golden Guardians müssen in ein Duell mit einem LEC-Team, um sich doch noch für die Worlds zu qualifizieren. Dabei wird kritisch diskutiert, dass das viertplatzierte US-Team jetzt einen Monat länger Zeit hat, sich auf das Duell vorzubereiten als das viertplatzierte EU-Team: Denn in Europa wird das Finale der Liga noch gespielt (via reddit).

Wie wird das diskutiert? Mit viel Spott. Immer wieder liest man: „Small Indie Company – can’t fix their bugs,” Dabei ist Riot eines der größten Spiele-Unternehmen der Welt.

Solche Fehler im Spiel schwächen die Integrität des E-Sports. Leider kommen sie immer wieder vor. In so einem entscheidenden Moment sind sie aber, zum Glück, selten.

Beim MSI 2022 war es schon mal zu argen technischen Problemen gekommen:

