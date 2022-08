LoL: Team liegt in Profi-Match mit 8.000 Gold und 9-1 Kills vorne, als ein Bug das ganze Spiel ruiniert

In League of Legends treibt ein schwerer Bug sein Unwesen: Spieler können nach ihrem Tod sofort wiederauferstehen. Der üble Fehler hat ein Profi-Spiel in der japanischen LoL-Liga LJL am 5. August nun komplett ruiniert. Einer der Verlierer des Matches spricht vom „schlimmsten Spiel ihrer Karriere“.

Das ging bei LoL schief: Das japanische Team „Detonation Focus Me“ hatte in einem Liga-Match am 5. August das Spiel nach 15 Minuten praktisch schon entschieden:

Sie hatten 8.000 Gold Vorsprung auf ihre Gegner Sengoku Gaming

Der Kill-Score stand bei 9-1

Es war eigentlich nur noch eine Form-Sache, das Match siegreich für sich zu entscheiden

Problem mit Rune lässt Toten sofort wieder lebendig sein

Was passierte dann? Durch einen Bug konnte der Jungle der Gegner, Jang „Once“ Se-young, mit seinem Champ Poppy sofort respawnen, nachdem er gestorben war.

Im Video auf Twitch sieht man, dass Poppy stirbt, aber kein Respawn-Timer angezeigt wird, sondern sie in der Basis wieder rumspringt:

Das war also ein klarer Bug im Spiel. Der sorgte dafür, dass von den Verantwortlichen eine Match-Unterbrechung, ein „Chronobreak“, angeordnet wurde.

Was ist ein Chronobreak? Tritt in LoL ein Bug auf, der ein Spiel beeinflusst, kann ein Chronobreak aktiviert werden. Der unterbricht das Spiel und beide Teams können an genau der Stelle das Match wieder aufnehmen. So jedenfalls die Theorie.

Spiel muss wiederholt werden – und das eigentlich schon geschlagene Team gewinnt

Was ging schief? Durch technische Probleme funktionierte der Chronobreak aber nicht. Stattdessen wurde das Spiel, das Detontation Focus Me, fast schon gewonnen hatte, abgebrochen und neu ausgetragen.

Bis das neue LoL-Spiel anfing, vergingen zwei Stunden.

Das Rematch verlor Detonation Focus Me in 40 Minuten.

„Schlimmste Spiel der Karriere für Spieler und Zuschauer

So reagieren die Verlierer: Der Midlaner von Detontation Focus Me, Yaharong, hat auf Twitter gesagt, obwohl das nur eins von vielen Spielen war, habe er gedacht: „Was ist, wenn das im 5. Spiel der Finale der Worlds passiert?“

Er möchte Riot Games fragen: Kann der Esports von LoL auf diese Weise überleben? Dem Team wurde gar nicht gesagt, ob man überhaupt Poppy spielen dürfe – es hieß nur, sollte das Problem erneut auftreten, werde man das erneut diskutieren.

Laut dem Mid-Laner war das LoL-Match sowohl für die Zuschauer zu Hause als auch für die Spieler vor Ort das schlechteste Match ihres Lebens.

Der Mid-Laner kritisierte den Umgang der Liga mit dem Bug: Wenn sowas passiere, könne man nicht mehr von Esports reden.

Was ist das für ein Bug? Der Bug hängt mit der Rune „Hexflash“ zusammen. Es ist offenbar ein Game-Breaking-Bug. Hexflash wurde daher in der europäischen und nordamerikanischen LoL-Liga gesperrt.

Aktuell, im Sommer 2022, wird League of Legends offenbar von einigen Bugs und Problemen geplagt, die gravierende Ausmaße annehmen.

