Am Wochenende, am 23. und 24. Juli, kam es in League of Legends zu so großen Problemen, dass Riot den Spielern jetzt ihr Geld zurückgeben will. Zahlreiche Bugs plagten das Amateur-Turnier „League of Legends – Shadow Isles Clash”. Riot will den Spielern jetzt ihren Einsatz erstatten, aber das reicht jenen nicht, die beim Turnier erfolgreich waren.

Was war am Wochenende in LoL los? Am 23. und 24. Juli lief das „League of Legends – Shadow Isles Clash“, ein spezieller, kompetitiver Spiel-Modus, zu dem man sich den Zugang erkaufen muss. Es ist so eine Art „LoL-Turnier für Amateure“:

5 Spieler treten in einem Team an: Ein Team-Kapitän übernimmt die Organisation. Die Teams werden nach ihrer Spielstärke in verschiedene Tiers eingeteilt: Eine Anmeldung über eine „valide Mobile-Nummer“ soll verhindern, dass sich starke Spieler mit schwachen Accounts anmelden, das sogenannte „Smurfing“.

das sogenannte „Smurfing“. Man braucht ein Ticket und muss daher einen Antritts-Preis zahlen: Es gibt „Basic-Tickets“ und „Premium Tickets“ mit besseren Preisen. Die Tickets gibt’s unter anderem über den Store, wo man sie mit „Blue Essence“ (der Ingame-Währung) oder Riot Punkten (der Cash-Währung) kaufen kann. Ein Premium-Ticket kostet 975 Punkte – das sind etwa 7 €.

Als Belohnung winken Trophäen, Orbs, Victory Points und Kapseln: Mit den Victory-Punkten lassen sich Banner freischalten.

Zahlreiche Bugs plagen das Clash-Turnier in LoL

Was ging schief? Es gab große Probleme beim Turnier, die den Ablauf störten. Durch eine Vielzahl von Glitches und Bugs verpassten Spieler ihre Games oder bekamen ihre Belohnungen nach Siegen nicht ausgezahlt. Die Rede ist zudem von langen Wartezeiten in der Schlage.

Spieler bekamen etwa die Nachricht, sie könnten einem Team nicht beitreten, denn sie wären schon in einem.

Das größte Problem für viele aber: Nach Erfolgen blieben die Belohnungen aus.

Riot verspricht Rückerstattung – Spieler wollen aber ihre Siegespreise

So reagiert Riot: Executive Producer „Riot Brightmoon“ hat am Sonntag über Twitter versichert: Man wisse um die Probleme und schaut sich gerade an, was der Grund für die Probleme sei. Man will Spielern ihren Einsatz zurückerstatten, wenn sie von den Problemen betroffen sind.

Wie reagieren die Spieler? Die Spieler zeigen sich mit „Refunds“ eher unzufrieden. Sie wollen vor allem die Preise, die sie sich im Spiel verdient haben erhalten.

Mehrere Spieler beschweren sich, sie hätten Clash gewonnen und keine Belohnung erhalten. Das sei ihnen wichtiger, als das Ticket zurückzukriegen.

