Neuer LoL-Champion ist so stark, dass er nach 24 Stunden generft wird: „Ist noch immer nicht genug“

Mit Patch 12.13 wurde der neue Champion Nilah in League of Legends veröffentlicht. Bei ihr handelt es sich um einen AD-Carry mit geringer Reichweite, dafür aber einer richtig starken Passiven. Allerdings war sie zu Release so stark, dass innerhalb von 24 Stunden ein Nerf folgte. Doch die Beschwerden über Nilah reißen noch immer nicht ab. Zudem gab es mit dem Patch weitere Probleme.

Was hat es mit dem Champion auf sich? Nilah ist ein AD-Carry mit einer Standard-Reichweite von 225. Damit befindet sie sich auf dem Niveau von Nahkämpfern wie Aatrox, Fizz oder Hecarim. Allerdings kann sie ihre Reichweite vorübergehend erhöhen, wenn sie ihren „Q“ einsetzt.

Trotzdem hat es Nilah aufgrund der geringen Reichweite auf der Botlane schwer. Zum Ausgleich hat sich Riot Games ein paar interessante Mechaniken ausgedacht, die ihr euch in diesem Artikel komplett durchlesen könnt. Das wichtigste:

Über ihre Passive teilt sie 50 % der Erfahrung bei Vasallentötungen, die normalerweise beim Teilen verloren geht. Dies gilt sowohl für sie, als auch für andere verbündete Champions. Damit man auf der Botlane immer mit einem Support spielt, bekommen beide also mehr Erfahrungspunkte.

Ebenfalls über die Passive werden Heilungen und Schilde von Verbündeten gestärkt. Auch hier profitiert sie mit dem passenden Support sofort.

Nilah kann zudem vorübergehend immun gegen normale Angriffe werden („W“) und hat die Möglichkeit, zu Feinden zu springen („E“).

Diese Fähigkeiten und die zu Release starken Attribute haben dazu geführt, dass Nilah viel zu stark war.

Wie stark war Nilah? 24 Stunden nach Release hatte Nilah eine Siegesrate von 52,4 % in allen Ligen (via lolalytics). Das ist zwar nicht gigantisch hoch, aber für einen Champion, den im Grunde keiner beherrscht, ist das brandgefährlich. Das sah auch Riot Games so und brachte sofort einen Nerf.

Riot bringt einen Nerf, doch der geht vielen nicht weit genug

Wie reagierten die Entwickler? Schon am 14. Juli kam ein neuer Patch heraus, der einige Anpassungen an Nilah vornahm:

Grundwert Lebenspunkte von 590 auf 570 reduziert

Grundwert Rüstung von 30 auf 27 reduziert

Erhöhung der Heilung durch Passive von 10 % auf 7,5 % reduziert

Erhöhung der Schilde durch Passive von 20 % auf 15 % reduziert

Durch „Q“ verstärkte Angriffe von 110 % auf 100 % des Schadens reduziert

Zusätzliches Angriffstempo durch „Q“ von 15-65 % (abhängig von der Stufe) auf 10-60 % reduziert

Cooldown von „E“ von 24/21/18/15/12 auf 26/22,5/19/15,5/12 erhöht

Doch diese Anpassungen gehen den Spielern noch nicht weit genug, immerhin hat sie auch nach dem Update noch eine Siegesrate von 51,6 %.

Schon auf dem Test-Server bekam Nilah mehrere Nerfs, unter anderem für die Angriffsgeschwindigkeit durch den „Q“ und den Schaden der Ultimate.

Was fordern die Spieler? Einiges. Vielen Spielern gehen die Nerfs nicht weit genug. Unhappy_Window kommentierte den Hotfix nur knapp mit: „Das ist immer noch nicht genug, meiner Meinung nach.“

Der größte Kritikpunkt liegt beim Erfahrungsgewinn durch die Passive. Sie sorgt dafür, dass Nilah und ihr Support fast immer einen Level-Vorsprung haben, egal ob die Anfangsphase gut oder schlecht für sie verläuft.

Einige Spieler berichten im reddit darüber, dass Nilah fast eine Minute vor ihrem Gegner Level 6 erreichen kann. 60 Sekunden lang hat der Spieler von Nilah Zugriff auf die ultimative Fähigkeit „R“, was zu einem Vorteil in einem direkten Kampf, aber auch zu Druck auf der Lane insgesamt führt.

Der reddit-Nutzer Chejsarn fordert eine komplett neue Passive für Nilah:

Meiner Meinung nach ist es eines der schlimmsten Gefühle in diesem Spiel, in den Leveln zurückzuliegen. Du fühlst dich so nutzlos, wenn du 2-3 Stufen hinter dem gegnerischen ADC liegst und das passiert natürlich in jedem Spiel gegen eine Nilah. Ich habe noch nie einen Beitrag hier gemacht, um mich über etwas zu beschweren, aber wenn Nilah mit einem Arsch voll zusätzlicher Erfahrungspunkte auf die Lane kommt, dann ist das der Punkt, wo es eine Linie überschreitet.

Andere Spieler bemängeln, dass man den „W“ von Nilah kaum sehen kann (via reddit). Die Kritik ist hier, dass Jax für einen Block von Angriffen seine Waffe in die Luft schmeißt und wirbelt, während Nilah nur einen blauen Effekt bekommt. Vor allem beim neuen „Star Guardian“-Skin soll das schwer zu sehen sein.

In LoL gibt es generell einige Skins, die Fähigkeiten überdecken, was sie in den Augen einiger Pay2Win macht.

Der „W“ ist zwar in einer ruhigen Umgebung gut zu erkennen, kann aber auch Verbündete markieren und wird im Teamkampf schnell fast unsichtbar.

Patch 12.13 brachte viele Balance-Probleme

Was war noch problematisch an dem Update? Schon am 13. Juli wurde ein Hotfix rausgebracht, in dem Gwen und Sivir leicht abgeschwächt wurden. Sivir hatte im Patch 12.13 ein kleines Rework bekommen, das sie jedoch viel zu stark gemacht hatte.

Außerdem gab es am 15. Juli den mittlerweile dritten Patch seit dem Release am 13. Juli, der Anpassungen am neuen Spielmodus „Ultimate Spellbook“ und einen Buff für Senna im Gepäck hatte.

Senna steht jedoch gerade ebenfalls stark in der Kritik, weswegen der Buff viele überrascht:

