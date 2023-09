Wobei die Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Spielern schon extrem deutlich waren. Um es böse zu sagen: Die Streamer, die in Nordamerika aufgewachsen sind, sahen in der Regel deutlich schlechter aus, als Engländer, die von klein auf mit Fußball zu tun haben.

Bei der Bewertung bekam IShowspeed am Ende dennoch eine 7.6, das war mit die stärkste Wertung in seinem Team. KaiCenat /6.3) und JiDion (3.8) schnitten deutlich schlechter ab. Aber noch schlimmer als ihnen erging’s dem größten Twitch-Star auf dem Feld: xQc.

Immer wieder legte er sich den Ball weit vor und sprintete an Gegenspielern vorbei, nur um dann den Ball rasch gegen den nächsten Verteidiger zu verlieren. Außerdem offenbarte IShowspeed Regelschwächen: In der Halbzeitpause musste ihm wer die Abseitsregeln erklären.

So erging es IShowSpeed: Neben der Blutgrätschte fiel IShowSpeed durch hohen Einsatz und starke Athletik auf, aber er vermasselte es konsequent, sobald er den Ball am Fuß hatte.

IShowspeed grätschte den trippelnden MrBeast so hart um, dass der am Tag danach noch Knieschmerzen hatte.

Der junge und hitzköpfige Streamer ist athletisch und fußballbegeistert, hat aber am Ball nicht wirklich was drauf.

Dm Samstag, dem 9. September 2023, kam es in London zu einem großen Fußball-Match zwischen Gaming-Streamern: dem Sidemen Charity Match 2023. Dabei waren auch der Star von Twitch, Félix „xQc“ Lengyel, und die YouTube-Stars IShowSpeed und MrBeast. Es kamen viele Zuschauerstunden und mehrere Millionen Euro an Geld zusammen, aber auch einige kuriose Szenen.

