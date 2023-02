Twitch-Streamer spielen Fußball vor 40.000 Zuschauer – Mizkif zieht die Grätsche, bricht Gegner den Ellbogen

Bei einem Fußballspiel unter Streamer brach sich ein Teilnehmer den Ellbogen live auf Twitch, nachdem ihn Mizkif mit einer Grätsche von den Beinen geholt hatte.

Um wen geht es?

Die Streamer-Gruppe OTK (“One True King”) hat am 24. Februar ein Fußballspiel unter Streamer veranstaltet und auf Twitch übertragen.

OTK besteht aus Twitch-Streamern mit Bezug zu MMORPGs wie WoW und Lost Ark. Zu den Mitgliedern der Gruppe zählen etwa Streamer wie Asmongold, tipsoutbaby und Mizkif.

Matthew “Mizkif” Rinaudo hat als Mitglied von OTK auch an dem Fußballspiel teilgenommen. Auf Twitch ist er ein sehr erfolgreicher Streamer, doch ein Skandal brachte die Karriere von Mizkif 2022 zum Stocken.

Bei dem Fußballspiel trat Miszkif als Kapitän für das Team in den roten Trikots an. Im blauen Team spielte unter anderem der Streamer roflgator. Das Spiel wurde auf Twitch übertragen und zum Zeitpunkt des Fouls sahen etwa 40.000 Leute auf dem Kanal von Nick “Nmplol” Polom” zu (via SullyGnome).

Wie brach Mizkif seinem Gegner den Ellbogen? Bereits in der ersten Halbzeit kam es vermehrt zu Zweikämpfen zwischen Mizkif und roflgator, die beide dieselbe Seite des Spielfeldes bespielten.

Als noch knapp 1:30 Minuten auf der Uhr waren, ehe es in die Halbzeitpause gehen sollte, behauptete Mizkif den Ball gegen roflgator und spielte einen Pass in die Mitte. Sein Team konnte die Torchance nicht nutzen und der Ball landete bei roflgator. Kurz darauf passierte es.

Mizkaf sah anscheinend eine Chance, den Ball in der Nähe des gegnerischen Tores zurückzuerobern. Der Streamer setzte zur Grätsche an, hatte allerdings keine Chance auf den Ball. roflgator spielte einen Pass, doch ihm fehlte der Blick für den heran rauschenden Mizkif, der ihn wuchtig von den Beinen riss.

Ohne zu zögern, unterbrach der Schiedsrichter die Partie und entschied auf Foulspiel, doch roflgator blieb liegen. Der Streamer ist unglücklich gelandet, hielt sich schmerzverzerrt den Arm.

Einen Twitch-Clip, der das Foul von Mizkif zeigt, seht ihr hier:

Wie ging es weiter? roflgator musste das Spielfeld unfreiwillig verlassen, für ihn war das Match verletzungsbedingt beendet. Ein Weiterspielen war nicht möglich.

Nach dem Match meldete sich roflgator auf Twitter zu Wort und berichtete, sein Ellbogen sei nach dem Foul an drei Stellen gebrochen und müsse operiert werden.

Auch in Deutschland gab es einen Fußball-Event unter Streamern – ebenfalls mit einem verletzten Content-Creator. Der YouTuber Sebastian “Rewinside” Meyer zog sich beim Aufwärmen eine Verletzung an der Kniescheibe und am Meniskus zu und verließ die Arena auf einer Trage.

