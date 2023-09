LoL: Profi (24) schreibt Frauen unziemlich an, Riot bannt ihn für 12 Monate – Das Karriere-Aus droht

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Für 18 Monate ist er zudem von allen Wettbewerben in Südkorea ausgeschlossen, das hat eine Kommission für fairen E-Sport beschlossen. Der Grund ist „fortgesetzte sexuelle Belästigung, unprofessionelles Verhalten und kriminelle Verstöße“. (via fair.e-sports )

Das ist seine Strafe: Riot Games hat Clid für 12 Monate von allen Wettbewerben ausgeschlossen, die mit Riot in Verbindung stehen (via lolesports.com ).

