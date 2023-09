Riot Forge kündigt ein neues Spiel in der Welt von League of Legends an und begeistert jetzt schon mit dem Trailer. Schaut ihn euch hier an und erfahrt, was ihr von Bandle Tale erwarten könnt.

Was ist Bandle Tale? Dieses Spiel im League of Legends Universum entstand in der Zusammenarbeit mit dem Indie-Entwickler Lazy Bear Games, der euch bereits die beiden Titel Graveyard Keeper und Punch Club brachte.

Bandle Tale: A League of Legends Story ist ein Crafting-Rollenpiel in einem süßen Pixelstil, welches euch in die Welt der Yordel mitnimmt, genauer gesagt nach Bandle City.

Ihr spielt einen schüchternen Yordle aus Garnstadt, der nach seiner 101-jährigen Lehrzeit den Wunsch hegt zu erfahren, was jenseits der Portale liegt. Doch nachdem eine Party ziemlich außer Kontrolle gerät, stürzen die Portale ein und das Chaos in Bandle bricht aus.

Als kleiner Yordle, mit einzigartiger Strickmagie und einem starken Willen, stellt ihr die Portale wieder her und holt euch dafür die Hilfe von euren Freunden.

Den Trailer zu dem pixeligen Abenteuer haben wir hier für euch eingebaut:

Was ihr von dem Spiel erwarten könnt: Der Trailer gibt euch einen kleinen Einblick in das Gameplay von Bandle Tale. Zu sehen ist der kleine Yordle, der sich durch die Welt von Bandle bewegt und dabei viele verschiedene neue Freunde trifft. Darunter befindet sich zum Beispiel auch eine Socke.

Die Entwickler versprechen euch ein spaßiges Abenteuer, bei dem ihr neugierige Tiere trefft, Materialien sammelt, um interessante Handwerksarbeiten zu craften und die Portale repariert, um zwischen fünf Welten hin und her zu reisen.

Nebenbei sorgt ihr dafür, dass die anderen Yordles glücklich und zufrieden sind, um ebenfalls auf ihre Hilfe zählen zu können. Ihr veranstaltet Feste, pflegt Pflanzen, kocht für eure Gäste oder bastelt technische Spielereien, um die anderen zu begeistern.

Die putzigen Yordle bekamen vor einigen Jahren bereits ein eigenes Brettspiel.

Was sagt die Community? Die Reaktionen der Community sind auf Youtube durchaus positiv, wenn auch teilweise etwas überrascht über die Ankündigung des Spiels über den offiziellen Kanal von Nintendo:

zardthedragon1896 schreibt: Was für ein seltsamer Ort und Zeitpunkt für diese Ankündigung. Aber ich bin voll dabei.

Sencronized schreibt: […] als regulärer LoL-Spieler kann ich endlich eine Auszeit nehmen und ich liebe diese Welt.

CrossfacePanda schreibt: Stardew Valley: Hamtaro Edition. Und das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Mehr solcher Spiele sind immer etwas Gutes.

neraklh1017 schreibt: Du kannst LoL spielen, ohne LoL zu spielen? Augenblicklich eine 10.

Was ist eure Meinung zu Bandle Tale? Diskutiert gerne mit.

Vor kurzem wurde bereits ein weiteres Spiel im LoL-Universum angekündigt:

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel