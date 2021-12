LoL: Das Top-Team Europas verzockt sich böse am Transfermarkt – Verramscht die Stars

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In League of Legend s ist Mihael “Kikyx” Mehle der erfolgreichste Supporter der letzten Jahre. Der Slowene wurde 4-Mal Meister mit G2 Esports und stand in einem WM-Finale. Aber für 2022 findet er kein passendes Team, dabei wurde sein Kaufpreis schon erheblich herabgesetzt. Die Teams, die ihn wollen, findet der 23-Jährige wohl nicht attraktiv. Das ist der Tiefpunkt einer schlechten Transfer-Saison für das LoL-Team G2 Esports.

