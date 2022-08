LoL: Der nächste neue Champion wird K’Sante, ein Tank für die Top-Lane und echter Monster-Hunter

Riot Games hat den nächsten neuen Champion für League of Legends (LoL) vorgestellt. In einem Video zeigte man K’Sante: Er ist ein Tank für die Top-Lane, der zum Ende des Jahres 2022 erwartet wird, wenn die Vorsaison für die Saison 2023 beginnt. Es klingt so, als hätte sich LoL von „Monster Hunter“ inspirieren lassen.

Woher sind die Infos? Am Freitag, dem 12.8., hat Riot Games ein Video veröffentlicht, in dem man „Champions und die Vorsaison 2023“ beleuchtete. Dort räkelte sich Ryan „Reav3“ Mireles im Sessel, Lead Producer für Gameplay bei League of Legends. Er hatte schon die letzten Champions vorgestellt, die mittlerweile alle in League of Legends eingetroffen sind (via youtube).

„Die ganze Stadt ist permanent beeindruckt von ihm“

Das verrät LoL zu neuen Champions: Mireles sagt:

„Im Laufe des Jahres kommt ein neuer Tank für die obere Lane aus Shurima. Dieser Champion bringt einen Teil von Shurima mit sich, den wir noch nicht erkundet haben: Die Stadt Nazumah.

Nazumah ist ein Oasenstadtstaat am südlichen Rand der Wüste. Und anders als der Rest von Shurima sind sie keine Anhänger von Azir.

Im Rest des Landes betet man Azir an – in Nazumah nicht.

Nazumah liegt an der meilenweit einzigen Wasserquelle und das Volk hat gegen riesige Monster kämpfen müssen, nur um nicht zu verdursten. Es war ein harter Kampf, aber letzten Endes haben sie die Oase erobert und ihre Gesellschaft mit ihr im Zentrum aufgebaut.“

Neuer Champ hat besondere Waffen: Ntofos

„Jetzt, 500 Jahre später, macht dieser neue Champion, mit den Kriegern von Nazumah Jagd auf genau diese Monster und mit den daraus gewonnen Materialien verbessern sie ihre Infrastruktur und Waffen.

Er hat sogar gegen eines der wohl größten Monster der Welt gekämpft und seine einmaligen Ntofos aus seiner regenerierenden Panzerung gemacht.

Aus diesem Monster machte sich der Held seine neuen Waffen.

Ntofos sind riesige, stumpfe Waffen, die man defensiv nutzen kann. Aber er kann sie jederzeit zerbrechen und so sorgfältig gefertigte Klingen freisetzen, die jeden Gegner blitzschnell zerfetzen können. Kurz darauf nimmt das Material wieder seine stumpfe Form an, damit er dich gepflegt krankenhausreif prügeln kann. Es ist, ganz ehrlich, ein echtes Spektakel.

Aber du musst nicht allein mir glauben. Der ganze Stadtstaat ist im Grunde permanent von ihm beeindruckt. Er ist schließlich K’Sante, der Stolz von Nazumah. Den Titel muss man sich erstmal verdienen.“

So hatte LoL den Helden Bel’Veth vorgestellt:

Wie diskutiert man den Helden? Der neue Held, K’Sante, wird in der Community von League of Legends kaum diskutiert: Andere Enthüllungen aus dem Video wurden als spannender empfunden, vor allem die Änderungen am Dschungel.

Eine der wenigen Diskussionen gibt es um den Namen des Helden: K’Sante: Denn bisher stand ein Apostroph immer für ein Void-Monster, aber K’Sante wird offenbar nichts mit der Leere zu tun. Damit bricht LoL mit seinen Namens-Konventionen (via reddit).

Der Tank klingt in jedem Fall so, als hätte sich Riot Games stark von der Serie „Monster Hunter“ inspirieren lassen: Ein Krieger, der Monster jagt, um sich aus deren Körperteilen neue Ausrüstung zu fertigen, um noch größere Monster zu jagen, ist genau das, was die Spiele-Reihe ausmacht. Hier im Westen kennt man die Reihe vor allem wegen „Monster Hunter World“.

Offenbar plant Riot beim Helden einen Waffenwechsel von „stumpf“ zu „scharf“, vielleicht erhöht die Waffen in „Normalform“ Defensiv-Werte und steigert in der „Scharf-Form“ dann die Offensive von K’Sante. Aber wir werden nach den Worlds sicher noch viel mehr zu K’Sante erfahren.

LoL hat öfter mal ein Balancing-Problem bei neuen Helden:

Neuer Champion frisst LoL – Bel’Veth gilt als „Hyper-Carry“, hat absurd hohe Bann-Rate