LoL postet enorme Änderungen für die undankbarste Rolle im Spiel, löscht den Post schnell wieder

Der Dschungel (engl: „Jungle“) gilt in League of Legends als die unbeliebteste Position überhaupt. Damit Spieler davon aber nicht mehr abgeschreckt werden, will Riot die Position nun vollständig überarbeiten. Vielleicht. Denn die Infos wurden postwendend wieder gelöscht.

Was ist das für eine Position? Als Jungler habt ihr mehrere Aufgaben in League of Legends und nutzt besondere Mechaniken zu eurem Vorteil:

Erfahrung und Gold erhaltet ihr vor allem aus Monstern im Wald.

Eure Haupt-Aufgabe ist es, die Wege zwischen den Lanes zu bewachen und zu „ganken“, also Kills für eure Mitspieler zu ermöglichen.

Außerdem verwaltet ihr wichtige Buffs wie den Drachen, den Rift Herald oder Baron Nashor.

Die Rolle ist aber äußerst unbeliebt und undankbar. Denn grundsätzlich gilt: der Jungler ist Schuld, wenn etwas nicht funktioniert. Denn tatsächlich seid ihr durchaus wichtig fürs Team, habt aber zugleich einen echt schweren Job. Profis raten sogar davon ab, Jungler zu spielen.

LoL: Einer der besten Jungler der Welt bricht Kill-Rekord – Nutzt Champ, mit dem er vorher nur verlor

Um der Jungler-Position ein wenig von ihrem schlechten Ruf zu nehmen, überlegt Riot offenbar gerade richtig große Überarbeitungen. Der Post kam aber offenbar zu früh und verschwand wieder von der Website.

Bel’veth ist der neuste dedizierte „Jungler“ und ist so stark, dass sie absurd oft gebannt wird. Seht die Kaiserin der Leere hier im Trailer:

Jungle soll angeblich neue Items und sogar Pets bekommen

Das stand angeblich im Post: Wie PCGamesN berichtet, sollten die aktuellen Jungler-Items gegen neue getauscht werden. Außerdem soll es eine Hilfestellung für Wege geben, die durch den Wald führen – sodass man nicht auf Websites zurückgreifen oder alles auswendig lernen muss.

Die vielleicht größte Änderung ist aber, dass Begleiter („Pets“) kommen sollen, die euch beim Junglen unterstützen. Ein solche Feature wäre vor allem für AP-Jungler wie Lillia hilfreich, die traditionell größere Probleme zu Beginn des Spiels haben, wenn sie noch wenig Schaden verursachen.

Riot plane aber angeblich mit dem Rework, den Einstieg als Jungler zu vereinfachen und die große Schere zwischen starken und schwachen Spielern auf der Position etwas zu schließen. Laut PCGamesN hieß es im Post:

„Wenn die klare Optimierung nicht mehr die große Einstiegshürde für Jungler ist, können dort weitaus mehr Champions gespielt werden. Die Meta ist weniger in Stein gemeißelt. Der Dschungel selbst sagt dir nicht, dass du schlecht im Spiel bist, nur weil du Warwick ausgewählt hast und gegen die Raptoren kämpfst. Skill sollte im gesamten Kader belohnt werden, nicht nur bei den wenigen Auserwählten, die den Dschungel gerade effizient aufräumen können.“

Prüfen können wir die Informationen nicht mehr, denn der Post wurde mittlerweile schon wieder gelöscht. Er soll auf Garena erschienen sein, dem News-Blog von League of Legends in Südostasien.

Wann soll der Rework erscheinen? Laut Informationen stehen die Änderungen für die Preseason 2023 an. Diese ist aber noch einige Monate entfernt und wird voraussichtlich erst etwa im November 2022 starten. Ob und wie die Änderungen kommen, werdet ihr bis dahin wohl noch erfahren.

Wenn ihr euch bereits jetzt als Jungler versuchen wollt, haben wir einen handlichen Tipp für euch:

LoL: Diesen Tipp verrät euch kaum ein Guide, doch er macht euch zu besseren Junglern