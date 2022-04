LoL: Einer der besten Jungler der Welt bricht Kill-Rekord – Nutzt Champ, mit dem er vorher nur verlor

In League of Legends gilt der Taiwanese Hung „Karsa“ Hao-Husa (25) als einer der besten Spieler in der oft undankbaren Rolle des Junglers. In einem Profi-Match in China holte er sich jetzt den Rekord für die meisten Kills eines Junglers in einem Playoff-Spiel: Er erzielte 17 Todesstöße und das mit dem Helden Viego, mit dem er vorher nur auf die Schnute bekam.

Wer ist Karsa?

Der 25-jährige Karsa gilt schon lange als einer der besten Spieler in LoL überhaupt, hatte aber nie den ganzen großen Erfolg.

Mit „Royal Never Give Up“ und „Top Esports“ spielt er seit Jahren in chinesischen Teams, die in der regulären Saison stark wirkten, aber nie wirklich überzeugen konnten, wenn’s drauf ankam.

2022 läuft es jetzt aber brillant für Karsa: Er ist beim Team „Victory Five“ gelandet, die Erster in der regulären Saison wurden. Dort ist er der Partner des Midlaners Rookie, der zum MVP der Saison gewählt wurde.

Was Karsa selbst so drauf hat, zeigt er jetzt in einem Playoff-Spiel. Dadurch wird auch klarer, warum sich westliche Profi-Jungler Karsa anschauen, um von ihm zu lernen.

Welchen Rekord hat er gebrochen? Karsa hat den Rekord für die meisten Kills in einem Playoff-Spiel für Jungler in China gebrochen. Mit 17 Kills stellte er den bisherigen Rekord ein.

Den Rekord hielt bislang der frühere Jungler von FPX, Zhou „Bo“ Yang-Bo mit 16 Kills. Die Karriere von Bo wurde aber im April 2021 jäh unterbrochen, er wurde wegen Matchfixing suspendiert.

Der Held Viego brachte Karsa vorher nur Pech – jetzt aber zeigte, wie meisterhaft er den „Ruined King“ beherrscht.

Karsa holt 17 Kills auf Viego, mit dem er in der Liga 2-Mal verlor

Wie hat Karsa das geschafft? Das Beeindruckende ist das Selbstvertrauen von Karsa. Eigentlich ist der Taiwanese für sein Spiel mit dem blinden Mönch, Lee Sin, bekannt: Mit dem hat er in der Liga alles gewonnen.

In dem Playoff-Match gegen JD Gaming griff Karsa aber zum Helden Viego: Den hatte er in der abgelaufenen Saison 2-Mal gespielt und beide Male verloren.

Sein Rekord-Match war das 3. Spiel gegen JD Gaming in den Playoffs der LPL. Karsa spielte 17-1-12 auf Viego; sein Gegner, Kanavi auf Volibear, kam auf 4-9-14.

Die letzten 3 Kills, die sich Karsa im Match holte, könnt ihr in diesem Video bewundern

Wie wird die Leistung von Karsa beschrieben? Auf der Seite Dotesports hebt man die Leistung von Karsa heraus: Vor allem die Art, wie er Kämpfe eröffnet, sei fantastisch. Er würde den Gegnern regelmäßig die Resets wegschnappen und sich so einen Vorteil verschaffen. Neben den Kills beweise er noch perfekte Kontrolle der „Objectives“ und zeige eine beispielhafte Kenntnis seines Champions.

Wer Viego meisterhaft beherrschen wolle, müsse die Stärken aller anderen Champs in LoL kennen – Karsa habe das in Perfektion gezeigt.

Wie geht’s jetzt weiter? Karsa trifft jetzt auf seine beiden Ex-Teams. Im Halbfinale geht es gegen Top Esports mit dem Trio aus den Star-Spielern Knight, Tian und JackeyLove. Sollte er das gewinnen, trifft er im Finale auf Royal Never Give Up und seinen alten Jungler.

Die aktuellen Weltmeister EDward Gaming spielen 2022 keine Rolle in den Playoffs mehr:

