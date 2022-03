LoL: Der beste Spieler Chinas ist gar kein Chinese – Führt Team vom letzten auf den ersten Platz

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Auch nach 9 Jahren in der Liga verfügt „Faker Junior“ also über den großen Champion-Pool und die Mechaniken, die ihm den Spitznamen einbrachten.

Was folgte war ein Wahnsinns-Jahr für Victory Five: Mit 14-2 liegt man auf Platz 1 der Liga. Der amtierende Weltmeister Edward Gaming liegt mit 10-6 nur auf Platz 2.

Bei League of Legends wurde in China der wertvollste Spieler der LPL gekrönt: Es ist der 25-jährige Südkoreaner Rookie. Der arme Mann steht seit 9 Jahren im Schatten von Faker, aber 2022 trumpfte er groß auf. Ihm gelang es, das Team „Victory Five“ vom letzten Platz der Liga auf den besten Platz zu führen.

