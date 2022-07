LoL: Der schlechteste Champ in LoL wird immer schlechter, aber die Leute spielen ihn dennoch wie irre

In League of Legends hat der blinde Mönch, Lee Sin, eine furchtbare Win-Rate, die immer weiter nach unten fällt: Er verliert mehr Spiele als jeder andere Champ in LoL. Dennoch ist der Champion beliebt und wird immer weiter gespielt.

Wie schlecht steht es um Lee Sin? Ziemlich schlecht:

Im Bereich Platin und darüber lag seine Win-Rate zuletzt bei 45,53 % – das war zwischenzeitlich die mieseste Win-Rate in LoL überhaupt. Damit ist die ohnehin schon schwache Win-Rate noch weiter abgesackt, wie die Seite Dotesports weiß.

Ähnlich schlecht standen zu der Zeit Pantheon (45,57 %) Ryze (45,75 %) und Miss Fortune (46,1 %).

Auf der Jungle-Position ist Lee Sin mit weitem Abstand der schwächste Champion: Mit seiner Win-Rate liegt er mehr als 2 % unter dem „nächst-schlechtesten Champion“, Viego.

Lee Sin: Beliebtheit Top – Performance Flop

Was ist das Erstaunliche an Lee Sin? Alle anderen Helden, die eine Win-Rate unter 47 % haben, werden relativ selten gespielt:

Von Ryze oder Pantheon sind auf der Stat-Seite u.gg nur etwa 20.000 Matches im Bereich Platin oder drüber dokumentiert.

Von Miss Fortunte sogar nur knapp 12.000 Partien.

Lee Sin aber wurde in 165.319 Matches auf dem Niveau Platinum oder darüber gespielt und gehört damit zu den 11 beliebtesten Champions im Spiel überhaupt. Im Jungle ist er der dritt-beliebteste Champion, nur Kayn und Diana werden noch häufiger gewählt.

Wir haben das Phänomen, dass viele Leute einen Champion spielen, mit dem sie verlieren.

Lee Sin hat schon Weltmeisterschaften gewonnen, aber das ist 3 Jahre her

Woran liegt das? Lee Sin ist einer der bekanntesten Jungle-Champions in LoL der letzten Jahre: Koreanische Profi-Jungler wie Tian haben mit Lee Sin 2019 große Erfolge erzielt und ihn zu einem ikonischen Champion gemacht. Sie haben demonstriert, wie großartig Lee Sin im Jungle funktionieren kann – wenn ihn echte Könner in einem harmonischen Spitzen-Team spielen.

Er gilt als starker „Support-Jungler“, der Teamfights eröffnen und entscheiden kann. Dafür ist er aber auf ein starkes Teamplay angewiesen.

Allerdings ist Lee Sin mittlerweile, nach vielen Änderungen der Meta durch Patches, aus der Mode gefallen:

In den letzten Profi-Turnieren ging der Trend eher zu „Carry-Champions“ wie Graves, die hochleveln und dann im Endgame unaufhaltsam sind.

Die erfolgreichsten Jungler der aktuellen Meta im Bereich Platinum oder höher sind Helden wie Fiddlesticks, Rek’Sai, Trundle, Wukong oder Zac.

Lee Sin gilt als ein Held für absolute Könner

Wie wird Lee Sin diskutiert? Auf reddit gilt Lee Sin als einer der „am schwierigsten zu meisternden Champions in League of Legends“: Es sei mechanisch anspruchsvoll, mit seinen Skill-Shots zu treffen, heißt es in einer Diskussion.

Außerdem sei er schlicht kein Carry-Champion: Selbst wenn man herausragend spiele, könne man kein Match alleine entscheiden, wenn der eigene ADC versagt.

Lee Sin habe ein extrem hohes „Skill Ceiling“: Herausragend starke Spieler können also extrem viel mit ihm anstellen – aber konstant gute Leistungen mit Lee Sin zu bringen, sei schwierig.

Sieht also so aus, als wäre Lee Sin der Fall eines Champions:

bei dem man es liebt, Profis dabei zuzusehen, wie die mit ihm dominieren

den man selbst schon gerne spielt, weil er eine klare „Macht-Fantasie“ erfüllt und sich „richtig“ fühlt

d er aber im Schnitt häufiger verliert als jeder andere Champion in LoL , weil es doch sehr knifflig ist, ihn voll zu beherrschen

Ähnlich schlimm wie Lee Sin geht es in League of Legends dem armen Ryze:

