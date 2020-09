In League of Legends erfreut sich der Champion Shen derzeit großer Beliebtheit. Gerne wird er in der Top-Lane oder als Supporter eingesetzt. Seit neustem jedoch schlüpft er immer häufiger in die Rolle des Junglers. Eingesetzt haben ihn dort unter anderem die Spieler vom Profi-Team TSM, die damit die Summer Playoffs der LCS gewonnen haben.

Warum ist Shen plötzlich so beliebt? Die Beliebtheit von Shen ist ein schleichender Prozess und wurde mit einigen Anpassungen im Laufe der Season ermöglicht:

Den Anfang machte Patch 10.6 im März dieses Jahres. Dort wurde der Schaden durch „Zwielichtangriff“ (Q) an Monstern deutlich erhöht. Dort legte Riot bereits einen Grundstein für Shen als Jungler.

Mit Patch 10.15 wurde sein passive „KI Barriere“ verstärkt, was ihn zu einem besseren Top-Laner machte. Diese Änderung wurde in Patch 10.18 wieder leicht abgeschwächt, ist aber noch immer besser als vor den Anpassungen.

Populär wurde Jungle-Shen durch den Profi-Spieler Mingyi „Spica“ Lu, seit Mai 2020 im Aufgebot von TSM steht, das in diesem Jahr einige Krisen durchmachen musste. Trotzdem schaffte das amerikanische Team den Sprung auf Platz 1 in den Summer Playoffs und qualifizierte sich damit sicher für die Worlds.

Einen großen Anteil daran hatte Jungle Shen, wie auch der YouTuber I AM JERM analysiert hat:

Was macht Jungle-Shen so interessant? Shen war bereits in den Seasons 2 und 3 als Jungler sehr beliebt. Damals hatte er jedoch nützlichere Fertigkeiten für den Dschungel, wie Life Steal auf dem „Q“ und wenig Cooldown auf dem „W“, was ihm einen Schild gebracht hat. Allerdings gab es 2016 ein Rework, das Shen für den Jungle unbrauchbar gemacht hat.

Die neuen Anpassungen haben dazu geführt, dass er zumindest ein bisschen besser im Jungle geworden ist. Zudem sind sein Taunt und seine Ultimate in Teamkämpfen extrem nützlich.

In Patch 10.16 wurde Shen im Jungle in der SoloQ in 0,3% aller Matches gespielt, im aktuellen Patch 10.18 schon in 0,6% (via u.gg). Das ist eine beachtliche Steigerung.

Auch andere Profi-Teams haben Shen inzwischen im Jungle eingesetzt:

„Jankos“ von G2 nutzte ihn im Finale der LEC gegen Fnatic.

Der Profi „Spirit“ von Afreeca Freecs, einem koreanischen Team, das bereits für die Worlds qualifiziert ist, erzählte in einem Interview, das auch sie Jungle-Shen im Blick haben (via Invenglobal).

So spielt ihr Shen im Jungle

Was muss man beachten? Shen ist nicht besonders stark im Besiegen von Monstern im Dschungel und auch nicht beim Ganken in den Lanes, es sei denn ihr trefft richtig früh einen Taunt.

Genau das hat „Spica“ im Spiel gegen Team Liquid getan (für Mobile-Nutzer: Der Gank beginnt bei 9:25):

Shen ist vor allem dann nützlich, wenn ihr Solo-Laner habt, die viel Schaden verursachen und in die Backline der Gegner kommen. Dann kann Shen mit seiner Ultimate dazu stoßen und den Gegner direkt taunten.

Wie spielt man Shen im Jungle? Ihr solltet zuerst euren „Q“ skillen und diesen auch als erstes Maximieren. „W“ ist nützlich, falls Feinde versuchen in eurem Dschungel zu farmen, „E“, falls ihr Ganken wollt.

Bei den Runen setzt ihr auf:

Entschlossenheit – Umklammerung der Toten, Schildschlag, Aufschwung, Frische

Dominanz – Perfider Trick, Gefräßiger Jäger

Angriff – Flexibel – Verteidigung

Auch wenn er etwas langsam im Jungle ist, gehört er zu den einfacheren Champions dort.

Faker, einer der Superstars in LoL.

Spica und Jankos schafften es mit Jungle-Shen auf Platz 1 in der jeweiligen Region. Für ein bekanntes Team aus Korea sieht es jedoch nicht so gut aus. Dabei gehört der Spieler Faker noch immer zu besten und bekanntesten Spielern weltweit.

Politiker überlegen derzeit sogar, ein Gesetz seinetwegen zu ändern.