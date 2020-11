Marcin „Jankos“ Jankowski ist der Jungler von G2 Esports und gehört damit zu den Top-Spielern in League of Legends. Doch an dem neuen Champion Samira lässt er kein gutes Haar. Er finde sie viel zu stark und empfiehlt deshalb jedem sie zu spielen.

Was sagt Jankos? In einem Livestream schaute der Profi über die Profile seiner Fans, die diese ihm zuschicken konnten. Bei dem Profil eines ADC-Spielers fing Jankos dann an über Samira zu sprechen und deutete schon in der Beschreibung an, was er von ihr hält:

Ich vergesse immer diesen fucking neuen Champ. Der neue Broken Shit, Katarina kombiniert mit einem Tank und Yasuos Windwall und 20 Dashes.

Als er dann auf den Namen Samira kam, hatte er noch einen guten Rat für alle ADC-Spieler, die ihm zuschauten:

Jeder ADC sollte Samira spielen, sie ist so broken. Jeder ADC sollte Samira spielen, sie ist so OP. Also spielt Samira. Wer jetzt [zu LoL] zurückkehrt, sollte Samira spielen.

Samir gilt seit ihrem Release als OP

Was ist los mit Samira? Der neue Champion Samira erschien am 22. September und wird in der Bot-Lane als sogenannter AD-Carry gespielt. Schon zum Start war sie richtig stark. So stark sogar, sodass Riot Games an Tag 1 einen Hotfix rausgebracht hat.

Doch die Kritik an dem Champion blieb bestehen. Das liegt daran, dass Samira zwar sehr komplex ist, diese Komplexität aber auch mit stärker belohnt wird. Gerade für Neueinsteiger oder unerfahrene Spieler kann das sehr frustrierend sein.

Doch auch im High-Level ist Samir unbeliebt. Laut League of Graphs hat sie derzeit eine Ban-Rate von 73,2 % in Ranglistenspielen Platin und aufwärts. Das ist zwar nicht so hoch wie kurz nach dem Release bei Aphelios, doch liegt immer noch weit über dem Durchschnitt.

Wie reagiert Riot Games? Im Patch 10.22 gab es einen leichten Nerf für sie, doch an ihrem Stand hat sich nichts geändert. Für das kommende Update 10.23, das am 11. November erscheinen soll, sind keine Änderungen an Samira vorgesehen.

Samira ist zwar nicht sonderlich beliebt, doch längst nicht so verhasst wie Seraphine.

Samira ist bei den Spielern unbeliebt, weil sie so stark ist. Doch ist bei Weitem nicht so verhasst, wie Seraphine. Dieser neue Champion hat derzeit die meisten Dislikes überhaupt und das hat viele Gründe:

