LoL nerft neuen Drachen zweimal hintereinander – Deaktiviert ihn nun komplett

Der Chemtech-Drache wurde mit dem Start der Pre-Season 12 im November 2021 in League of Legends eingeführt. Direkt in den beiden nachfolgenden Patches wurde er von Riot Games generft. Nun hat man sich dazu entschieden, ihn vorerst komplett aus dem Spiel zu nehmen.

Was ist da passiert? Mit Patch 11.23 wurden zwei neue Drachen eingeführt: der Hextech- und der Chemtech-Drache. Während der Hextech-Drache in seiner Balance einigermaßen gut abgeschnitten hat, kam es beim Chemtech-Drachen gleich zu mehreren Problemen.

Darum hat Riot direkt zwei Nerfs mit den letzten beiden Patches gebracht:

Mit Patch 11.24 im Dezember wurde der Drachenseele-Buff abgeschwächt. Die Dauer der Wiederbelebung und der Schaden während dieser wurden reduziert. Außerdem wurde ein neuer Indikator über die Köpfe der wiederbelebten Spieler gesetzt, damit diese klarer erkennbar sind (via LoL).

Mit dem Patch 12.1 am 4. Januar kam ein weiterer Nerf. So wurden neue Pflanzen ins Spiel gebracht, wenn der Chemtech-Drache die Map verändert.

Doch beides genügte nicht, um den Drachen auf ein gutes Niveau zu bringen. Viele Spieler störten sich weiter an der besonderen Map-Mechanik des Drachen. Darum wurde er nun komplett deaktiviert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Kommt der Drache zurück? Stand jetzt soll am Chemtech-Drachen im Hintergrund gearbeitet werden, um die aktuellen Probleme zu beheben.

Allerdings soll der Drache seine Identität und ursprüngliche Idee auch nach dem Rework behalten. Die Veränderung am Terrain sollen jedoch der Hauptgrund für die Deaktivierung sein. Dieser Punkt wird auch der primäre Fokus der Überarbeitung, so die Entwickler.

Wann der Drache genau zurückkehren wird, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings heißt es in dem Beitrag: “Das [die Überarbeitung] kann einige Zeit in Anspruch nehmen, was bedeutet, dass wir den Chemtech-Drachen möglicherweise eine Weile nicht wieder zurückbringen werden.”

Chemtech-Drache frustriert die Spieler, weil es das gewinnende Team belohnt

Wo liegen die Probleme des Drachen? Das größte Problem vom Chemtech-Drachen liegt in der Veränderung der Karte. Wenn er als dritter Drache erscheint, werden Nebelfelder im Dschungel kreiert, in denen Champions unsichtbar sind und zudem 10 % mehr Schaden zufügen.

Dieser Felder sorgen passiv und unabhängig davon, wer den Drachen tötet, dafür, dass das dominierende Team die Kontrolle über den gegnerischen Dschungel bekommt. Kontrolliert ein Team einmal den feindlich Dschungel, kann das verteidigende Team diesen nicht mehr gefahrlos betreten. Das nagelt sie meist an ihre eigene Base und das eh schon gewinnende Team bekommt eine bessere Kontrolle über den Baron und weitere Drachen.

Ein klassisches Snowball-Prinzip, das bei vielen Spielern nicht gut ankam.

Was genau den Drachen sonst ausmacht und wie Teams seine Stärke einsetzen, haben wir euch bereits hier erklärt:

LoL nerft neuen Drachen gleich zweimal innerhalb von 4 Wochen – Warum ist er so stark?