Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

WERBUNG: Diese Folge wird euch präsentiert von LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT, dem kostenlosen Mobile-Ableger des PC-Spiels und der Vorlage der Serie. Es gibt keine (!) redaktionellen Eingriffe in den Podcast. Jede Meinung ist nur die unsere.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya ist sogar der Meinung, dass es sich bei Arcane um die beste Spieleverfilmung aller Zeiten handelt . Entsprechend wurde sie in den Podcast Nerd & Kultur mit Marco Risch und Yves Arievich eingeladen, um über die Serie, League of Legends und Riot zu reden.

Die Serie spielt in der glänzenden Stadt Piltover, die in der Welt von LoL als der Schmelztiegel von Kunst, Handwerk und Handel gilt. Es ist ein kulturelles Zentrum, in dem die Erfinder und Handwerker zu Hause sind und ihre Werke präsentieren können.

Insert

You are going to send email to