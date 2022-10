Riot brachte einmal einen neuen Beschwörer-Zauber zu LoL – Entfernte ihn nach 2 Wochen, weil er zu schlecht war

Riot Games versucht immer wieder das Spielerlebnis für die Community zu verbessern. So werden von Zeit zu Zeit neue Funktionen in League of Legends hinzugefügt. Einige Änderungen kommen mit besonderen Ereignissen und bleiben, während andere scheitern und schnell vergessen werden. Im Jahr 2019 versuchte Riot einmal, einen neuen Beschwörer-Zauber zu LoL zu bringen.

Was zählt zu solchen Veränderungen?

Riot Games hat am Anfang alle 2 Wochen einen neuen Champion rausgebracht. Die Häufigkeit lässt aber nach und sie überlegen, irgendwann gar keine mehr herauszubringen.

Spielmodi, wie Dominion, „3 vs 3“ und Aram sind Beispiele für Veränderungen im Spiel, die sich über eine längere Zeit behauptet haben.

Immer mal wieder überarbeitet Riot Games die Items im Spiel, wie zum Beispiel den Stein der Weisen, den Stab des Zeitalters und die Naturgewalt, welche zwischenzeitlich aus dem Spiel genommen wurde.

Spiel-Modi, die nur für eine kurze Zeit während Events online blieben, waren zum Beispiel die Doom-Bots-of-Doom, Urf, Legends-of-the-Poro-King und das Bilgewasser-Event.

Speziell bei dem Bilgewasser-Event hat sich Riot einen groben Schnitzer erlaubt: Sie versuchten sich an einem neuen Beschwörer-Zauber. Was an diesem so besonders ist, erfahrt ihr hier.

Auch die besten Ideen können schlecht umgesetzt werden

Was hat es mit dem Beschwörer-Zauber auf sich? Es geht dabei um den Zauber „Rückzug“. Dieser Zauber wurde in Version 9.7 im Jahr 2019 hinzugefügt. Im nächsten Patch hatte Riot Games den Zauber wieder aus dem Spiel genommen.

Es handelt sich um einen selbstbezogenen Zauber, der euch für 2,5 Sekunden einen Schild, abhängig von der Champion-Stufe gegeben hat. Sobald die Zeit abläuft, wurden alle negativen Effekte von Euch entfernt und ihr wurdet unverwundbar und unanvisierbar, während ihr ein Stück in Richtung Basis sprintete.

Der Zauber liest sich als sehr stark. Unverwundbarkeit und Entfernen von Massenkontrolle plus einem Schild sprechen für sich. So konnten Fähigkeiten, wie die Ulti von Zed oder Vladimir ausgewichen und ignoriert werden. Doch die Community sah das anders.

Was sagte die Community dazu? Es gab mit den Fähigkeiten „Flash“ und „Markieren/Sprinten“ immer eine angenehmere Alternative zum Rückzug-Zauber. Der Zauber an sich sah zwar auf dem Papier stark aus, war aber nicht sehr praktisch im Spiel und trotz des Schilds wenig Einfluss.

Der erzwungene Sprint in Richtung Basis war ein großer Problemfaktor. Sobald der Zauber eingesetzt wurde, gab es keine Möglichkeit, dass ihr diesen Zauber früher aktivieren oder abbrechen könntet. Das führte dazu, dass besondere Spielzüge zum Scheitern verurteilt waren und so einen spannenden Zug komplett ruinierten.

Riot reagierte sehr direkt auf das Feedback: Nach nur zwei Wochen wurde der Zauber aus dem Spiel genommen. Die Community hatte aber schon länger im Voraus die Nutzung des Zaubers eingestellt.

Seitdem gab es keine Versuche, neue Beschwörerzauber ins Spiel hinzuzufügen. Die aktuelle Auswahl an Zaubern ist offenbar ausreichend, um die Kombination aus Nutzen und Spaß auszufüllen. Aus dem Grund wurden keine neuen Tests für neue Zauber angeführt. Die Meinung der Community von LoL spiegelt dies auch soweit wider.

