Der frühere LoL-Profi Kang „Ambition“ Chan-yong (29) ist einer der bekanntesten Spieler von League of Legends überhaupt. Mit Samsung Galaxy wurde er 2017 Jungler Weltmeister und galt, bis zu seinem Rücktritt 2018, als großer Rivale von Faker. Im Dezember 2022 soll er einen Sohn bekommen. Der 29-Jährige will ihn nach dem Helden in LoL benennen, mit dem er berühmt wurde: Jarvan IV. Sein zweites Kind soll den Namen Jarvan V tragen und ein echter Thronfolger werden.

Wer ist das?

Ambition begann seine Profi-Karriere in LoL im Jahr 2011, ziemlich zum Start von League of Legends.

Der Höhepunkt seiner Karriere war 2017 erreicht: da heiratete er mit Solji Maeng eine Frau aus dem Umfeld von LoL, und wurde mit seinem Team, Samsung Galaxy, Weltmeister. Im Finale, im November 2017, schlug man die favorisierten T1 und Faker, die vorher in 4 Jahren 3 Weltmeisterschaften gewonnen hatten. Der so stoische Faker weinte nach der Niederlage – das hängt ihm bis heute nach.

Ambition beendete seine Karriere 2018 und ist seitdem Streamer für Gen G., den Erzrivalen von T1.

Ambition will Sohn zum Thronerben in LoL erziehen

Das sagt er jetzt: Ambition hat einer koreanischen Webseite erzählt, dass er seinen zweiten Sohn Jarvan V nennen will. Die Geburt des Kindes wird für Mitte bis Ende Dezember erwartet.

Er sagt, er plant, mit seinem Sohn ein LoL-Duo zu gründen und dann „Challenger Dad“ zu werden.

Indem er seinen Sohn Jarvan, den Fünften nennt, will er offenbar sicherstellen, dass die Thronfolge in der Monarchie gewahrt bleibt.

Mit der Ehefrau kam für Ambition der ganz große Erfolg

Was ist das mit dem Wife-Buff? Als Ambition 2017 heiratete, war das ungewöhnlich für einen LoL-Spieler, denn die sind normalerweise immer Single. Die Spieler nahmen sich bis dahin ein Beispiel an dem asketisch lebenden Superstar Faker, dessen Leben sich nur um LoL dreht und der bekanntlich in seiner Freizeit LoL spielt, um sich von dem Stress zu erholen, den ganzen Tag beruflich LoL zu spielen.

Über Jahre galt für Nachwuchs-Profis in LoL der Satz: „Solange Faker keine Freundin hat, habe ich auch keine.“

Doch als Ambition heiratete, passierte etwas Seltsames: Er spielte plötzlich viel besser und wurde sogar Weltmeister.

Seitdem gibt es in LoL die Legende vom „Wife-Buff“, die besagt, dass ein Spieler, der heiratet, jetzt „gebufft“ ist, also viel stärker spielt als vorher:

Diesen Wife-Buff unterstellte man zuletzt dem deutschen Spieler Upset, der spielte nach seiner Heirat plötzlich das beste LoL seines Lebens.

Die Fans in LoL sind total fasziniert von Profis, die verheiratet sind: Das konnte man auch bei „Super-Carry“ Doinb beobachten.

In Südkorea ist Ambition bis heute beliebt und die Leute sind fasziniert von seiner Ehe.

Wie geht’s den beiden? Nach dem Ende seiner Profi-Karriere spielte Jarvan als Streamer weiter LoL. Während er als Profi für seine ruppige Art und sein Poker-Face geradezu gefürchtet war, wirkte er als Streamer viel entspannter und freundlicher als früher.

Über seine Frau sprach er als „Lady Nashor“, benannte sie also nach dem furchtbaren Baron, der über die LoL-Map regiert, als Zeichen dafür, wer in ihrem Haushalt die Hosen anhat (via reddit).

Hauptfigur in LoL-Video mit mehr als 313 Millionen Aufrufen

Was ist das mit Jarvan? Der Signature-Champion von Ambition, sein Markenzeichen-Held, war Jarvan IV, „das Vorbild von Demacia“: ein königlicher Top-Laner mit einem ikonischen Speer. Er ist bekannt dafür, diesen Speer in den Boden zu rammen und dadurch einen Duell-Zirkel zu bilden, aus dem der Gegner nicht entkommen kann.

In der Geschichte von LoL wurden besondere Spieler immer mit dem Helden verbunden, mit dem sie besonders gut waren oder Besonderes geleistet haben:

Supporter Mata gilt etwa als „der“ Thresh-Spieler

Tian ist seit den Worlds 2019 mit „Lee Sin“ verbandelt

bei Ambition ist der Signature-Held eben seit 2017 Jarvan IV

Ihn wählte Ambition auch als seinen persönlichen Worlds-Skin aus.

Jarvan wurde der Worlds Skin 2017 für Ambition.

Im Musik-Video Rise, das die WM 2017 stilisiert nacherzählt, findet der Endkampf zwischen Faker und Ambition statt, der den Speer von Jarvan trägt.

„Rise“ hat mittlerweile über 313 Millionen Aufrufe. Ambition spielt, als Weltmeister, dort die Hauptfigur.

