League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Faker hat die Teilnahme zu den LoL Worlds 2020 verpasst – aber in so ein Video muss er natürlich rein.

In dem Clip spielt ein namenloser Protagonist ein Videospiel und tritt gegen verschiedene LoL-Champions an, die ihn immer wieder ausschalten. Er muss sich dann aufrappeln und es erneut versuchen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

„Take Over“ ist das neue Video zur WM 2020. Es ist seit einigen Jahren üblich, dass Riot in so ein Video zahlreiche Anspielungen auf LoL-Stars reinhännert. 2018 wimmelte bereits das epische Video „Rise“ vor Anspielungen.

Bei League of Legends ist ein Musik-Video zu den LoL Worlds 2020 erschienen. Wir erklären, wer die Figuren in „Take Over“ sind: Denn Riot hat ehemalige und aktuelle Profi-Spieler wie Faker, xPeke, Tian oder Mata hier versteckt als LoL-Champions eingebaut. Es wimmelt von Anspielungen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 7 = vierzehn

Insert

You are going to send email to