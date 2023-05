LoL: Streit zwischen Kommentator und Spieler eskaliert wegen eines Lächelns

Für Europa sieht es bei der MSI, einem League of Legends -Turnier, aktuell nicht gut aus. Am Mittwoch verlor das spanische Team MAD Lions gegen das koreanische Team T1 3:0. Doch neben der bitteren Niederlage erhitzte ein Vergleichsbild zweier Spieler auf Twitter die Gemüter. Und das wegen eines Lächelns.

Am Mittwoch fand das Match MAD Lions vs. T1 bei der MSI statt. MAD Lions verlor dabei 3:0 gegen das koreanische Team. Nach dem Match stand aber ein Spieler ganz besonders im Vordergrund, nämlich der Belgier Nisqy, der nach seiner Niederlage lächelnd die Bühne verließ.

Was ist passiert? Der spanische Kommentator Jamie Mellado postete nach dem Spiel ein Vergleichsbild auf Twitter. Auf der einen Seite sehen wir den enttäuschten Elyoya und auf der anderen Seite den lächelnden Nisqy. Beides Spieler von MAD Lion.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In seinem Tweet greift der Kommentator den Spieler Nisqy mit folgenden Worten an: Haltung eines Gewinners // Haltung eines Verlierers. Beide Bilder spiegeln das Leistungsniveau beider Spieler in der Serie wider.

Auch der größte LoL-Streamer auf Twitch macht des Öfteren Schlagzeilen. Vor allem, wenn er sich über das Spiel aufregt.

Der wohl berühmteste LoL-Profi ist der Koreaner Faker. Die Gründe dafür seht ihr in diesem Video:

Wie reagiert die Community? Unter Mellados Tweet solidarisieren sich die Leute mit Nisqy und finden seinen Vergleich überzogen.

coachseeel: Wahnsinnig Respektlos

portilho: Sorry, aber das ist ein dummer Tweet. […] jeder Spieler reagiert auf andere Weise.

Sio_Pau3030: Er lächelt, weil er versucht, positiv zu bleiben.

Nisqy hat sich aber auch nicht mit Ruhm bekleckert und beleidigte in einem gelöschten Tweet den spanischen Kommentator. Unter dem Bild mit seinem gelöschten Tweet kritisieren auch viele die Beleidigung durch Nisqy und die Einstellung zu seiner Niederlage.

Helebi1: Das Ego, das Nisqy hat oder zu haben scheint, ergibt keinen Sinn

_TheMister_15_: Er lacht, weil es ihm egal ist

lob_she: Die Reaktion eines 15-Jährigen, die auf beruflicher Ebene Konsequenzen haben sollte .

In LoL ist die toxische Spielerschaft ein großes Problem. Mit dem Patch 13.8 wollte es euch Riot leichter machen, Flamer auszusortieren.

Woher kommt dieses Drama? Die französische E-Sport-Seite MGG vermutet, dass mehr als das Vergleichsbild von Mellado dahinterstecke und es auf eine allgemeine toxische Rivalität zwischen Frankreich und Spanien zurückzuführen sei.

Ohne es Verschwörung zu nennen, beobachten wir allgemein, dass es regelmäßig toxische Verhaltensweisen zwischen […] beiden Communitys gibt.

Griefende Spieler, die plötzlich AFK gehen, sind neben Beleidigungen ein anhaltendes Problem in League of Legends. Eine Website zeigt, welcher Champion in LoL am meisten AFK ist.