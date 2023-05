LoL: Statistik zeigt, welche Champions am meisten AFK sind – Ausgerechnet der Boss der Unterwelt glänzt mit seiner Abwesenheit

Eine Statistik zu League of Legends zeigt, welche Champions in dem MOBA von Riot Games am meisten AFK sind. Dabei setzen sich die Spieler von zwei Charakteren deutlich vom Rest ab.

Was ist das für eine Statistik? Jeder Gamer, der verschiedene Multiplayer spielt, kennt sie: die zufälligen Teammitglieder, die sich nicht am Spielgeschehen beteiligen und abwesend sind.

Auch League of Legends ist nicht von AFK-Spielern verschont. Manche Helden sowie bestimmte Ränge fallen dabei auf, dass sie besonders häufig abwesend sind.

Die Seite „League of Graphs“ sammelt diese Daten und stellt die jeweiligen Statistiken anschaulich dar. Daraus ergibt sich, welcher Champion in dem beliebten MOBA von Riot Games besonders oft seine Teammitglieder im Stich lässt.

Über viele Jahre dominierte dabei der Champion Yasuo. Doch der wurde nun vom Thron gestoßen.

Der Boss vs. den entehrten Krieger

Welcher Champions ist am meisten abwesend? Sett, der Boss, gilt als der Anführer von Ionias Unterwelt – eine Aufgabe, die anscheinend viel Zeit in Anspruch nimmt. Wer kann sich schon um lapidare Rang-Matches kümmern, wenn er kriminelles Imperium führen muss?

Mit insgesamt 1,96 % sind Spieler, die Sett spielen, am meisten AFK. Kein anderer Champion ist in so vielen Spielen abwesend wie der Top-Laner. Einzig Yasuo stellt eine ernstzunehmende Konkurrenz dar und ist Sett mit 1,95 % dicht auf den Fersen (via League of Graphs).

Ab dem dritten Platz fallen die AFK-Werte stärker ab und es bleibt vorerst bei einem Zweikampf zwischen dem Boss und dem entehrten Krieger.

Platz 3 – Yone: 1,85 %

Platz 4 – Volibear: 1,78 %

Platz 5 – Akali: 1,70 %

Allerdings haben wir in Europa es noch verhältnismäßig gut. Nur 4 % aller Matches auf EUW haben mit einem AFKler zu kämpfen. In der Türkei (8,5 %) und in Brasilien (6,5 %) sieht es deutlich schlimmer aus. Die geringsten Quoten haben Japan (1,6 %) und Korea (2,3 %).

Welcher Champions ist am seltensten AFK? Am Ende der AFK-Statistik steht Lulu. Die Zauberin ist nur in 0,89 % ihrer Matches abwesend und steht ein wenig besser da als Rakan, der in 0,91 % der Spiele einfach von der Tastatur verschwindet.

Aber auch die Champions Jarvan IV, Annie, Janna, Nami und Yumi bleiben unterhalb einer Abwesenheitsquote von 1 %. Vorbildlich, wenn man vergleichsweise auf Sett und Yasuo blickt, doch besonders bei der magischen Katze dürfte es den ein oder anderen Spieler freuen, wenn die gegnerische Yumi AFK ist.

