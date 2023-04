Toxische Spieler treiben in League of Legends ihr Unwesen, doch Riot Games will es euch künftig leichter machen, sie zu verpetzen

Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was haltet ihr von den neuen Report-Funktionen in League of Legends? Glaubt ihr, das ist der richtige Schritt, um toxisches Verhalten einzudämmen? Oder meint ihr, dass sich die Trolle davon nicht abschrecken lassen werden? Lasst uns einen Kommentar da und diskutiert mit der Community.

LoL: Deutscher Twitch-Streamer NoWay4u will irre Challenge in 5 Monaten schaffen, Vorbild brauchte 2 Jahre

League of Legends ist berühmt-berüchtigt für das toxische Verhalten einiger seiner Spieler. Eigentlich kein Wunder, schließlich werden 5 Fremde in ein Match geworfen. Ohne große Absprache muss man dann zusammenspielen. Da selbst kleine Fehler im Verlauf einer Partie große Folgen haben können, ist Teamwork besonders wichtig.

Toxisches Verhalten von Spielern ist für viele Entwickler ein großes Problem. Riot Games bringt mit Patch 13.8. für League of Legends jetzt ein neues Report-Feature, was es euch leichter machen soll, toxische Spieler auch nach einem Match zu melden.

