LoL: Dicker Fisch taucht nun überall auf, tötet Gegner sogar am Brunnen – Spieler fordern raschen Patch für Exploit

In League of Legends ist in den letzten Tagen, etwa seit Samstag, ein neuer Exploit aufgetaucht. Der Supporter Tahm Kench, ein dicker Fisch, kann sich über die ganze Karte teleportieren und Gegner sogar an deren Brunnen töten.

Was ist das für ein Held?

Tahm Kench ist ein Supporter, mit gewaltigem Appetit. Er kam 2015 zu League of Legends. Trolle nutzen ihn gerne, um Mitspieler in den Wahnsinn zu treiben, indem sie kräftig zubeißen.

Seine Fähigkeit „W – Tauchgang in den Abgrund“ erlaubt es ihm abzutauchen und bei seinem Ziel wieder aufzutauchen. Er fügt dann dem Ziel Schaden zu und wirbelt es hoch.

Normalerweise funktioniert der W maximal auf eine Reichweite von 1.200 – aber seit einem neuen Patch teleportiert sich der König des Flusses über die ganze Karte.

Was weiß man über den Exploit? Berichte über den Exploit tauchten übers Wochenende, ab Samstag, auf reddit auf.

Der YouTuber „Vandiril“ hat auch ein Video am Samstag veröffentlicht, das den Exploit zeigt und das schon 330.000 Aufrufe erhalten hat.

Im Video ist zu sehen, dass sich Tahm Kench immer wieder an die äußersten Ränder der Karte teleportieren kann und so an unerwarteten Orten auftaucht und sich Kills holt: Es ist also ein sehr starker Exploit: Einmal teleportiert er sich sogar an den gegnerischen Brunnen und killt dort, in der eigentlichen Safe-Zone einen angeschlagenen Spieler.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

LoL-Spieler hofft auf raschen Fix für Exploit bei Tahm Kench

So reagieren die Spieler: Auf reddit sagt ein Nutzer:

„Um ehrlich zu sein, das im normalen Spiel zu sehen, ist ganz lustig. Aber andere machen das im Ranked, um die Stimmung von Spielern zu ruinieren. Ich hoffe, sie fixen das schnell in einem Patch.“

LoL hat so viele Champions und hat so viele Jahre auf dem Buckel, dass es nach neuen Patches immer wieder zu Exploits, die stellenweise spektakuläre Ausmaße annehmen:

Exploit in LoL ist so lächerlich stark, dass einige Opfer gebannt wurden