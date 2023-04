LoL: Deutscher Twitch-Streamer NoWay4u will irre Challenge in 5 Monaten schaffen, Vorbild brauchte 2 Jahre

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wer ist das überhaupt? NoWay4u, einer der größten LoL-Streamer überhaupt . In den letzten 30 Tagen landet er auf Platz 3 im Ranking der LoL-Streamer mit den meisten zugeschauten Stunden. Nur Tyler1 und der Brasilianer Baiano konnten das überbieten ( via Sullygnome ).

Warum ist die Herausforderung so besonders? Die meisten Spieler im Challenger-Bereich konzentrieren sich auf ein oder zwei Positionen, in denen sie besonders stark sind. Von diesen Positionen aus fällt es ihnen leichter, die Matches zu kontrollieren und zu gewinnen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für eine Challenge? NoWay startete im Februar seine “Tyler1-Challenge”. Das Ziel dieser war es, bis Mitte April in allen 5 Rollen des Spiels – Toplaner, Midlaner, ADC, Support und Jungler – den Rang Master zu erreichen.

Frederik “NoWay4u” Hinteregger ist der größte deutsche Twitch-Streamer zu League of Legends . Derzeit befindet er sich in einer besonderen Herausforderung, die nun verlängert wurde. Sein Ziel: In allen 5 Rollen des Spiels ins höchste Ranking zu kommen und das in relativ kurzer Zeit. Diesen Titel können nur wenige Legenden für sich beanspruchen.

Insert

You are going to send email to