LoL: Team zeigt, wie man Meister in den USA wird – Kauf dir Koreaner, lern deinen Spitzenkiller zum Support um

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Und damit haben sie Erfolg? Ja, in dieser Kombination haben sie jetzt tatsächlich die letzten 2 Meisterschaften in den USA gewonnen:

Den bisherigen Star-Spieler Zven, einen ADC, verbannte man sogar in untere Ligen, weil ein neuer Südkoreaner, Berserker, jetzt ins Team kam. Außerdem soll Zven angeblich den Jungler Blaber nach einem Fehler so beleidgt haben, dass kein Platz mehr für ihn im ersten Team war.

In den USA hat das Team „Cloud 9“ bei League of Legends zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft der LCS gewonnen. Dabei hat man nur einen einzigen US-Amerikaner im LoL-Team. Die Hauptlast tragen zwei starke Einkäufe aus Südkorea. Nach langem Testen hat Cloud9 nun offenbar seine Identität gefunden, als Zweigstelle von Südkorea.

