LoL: Team feuert überraschenden seinen erfolgreichen und genialen Coach – „Schockiert und verwirrt“

In einer völlig überraschenden Wendung hat das US-Team Cloud9 in League of Legends ihren neuen Coach Nick „LS“ de Cesare entlassen. Der Strategie-Experte hatte sein Team radikal umgebaut und mit einigen innovativen Ideen die Meta in ganz LoL geändert. Das Aus kommt jetzt überraschend – es erfolgte nur wenige Stunden vor dem Start eines Profi-Matches.

Was ist das für ein Coach?

Nick „LS“ de Cesare ist ein ungewöhnlicher Coach in LoL. Eigentlich ist er ein Strategie-Experte, kommt von Kartenspielen, machte dann aber als Analyst und Content-Creator in LoL von sich reden.

LS ist für seine ungewöhnliche Art, LoL zu sehen und zu denken, bekannt. So sagt er, Coaches und Profis hätten keine Ahnung vom Draft. Er favorisierte auch bestimmte „Außenseiter“-Items und propagierte diese als bessere Alternativen zu etablierten Items.

Die letzten Jahre verbrachte LS in Südkorea, dem Mekka des E-Sports. Dann aber trat er überraschend eine Stelle als Chef-Trainer bei Cloud9 an.

Coach baut komplettes Team um, gewinnt 3 von 4 Spielen

Wie lief es für LS bei Cloud9? Eigentlich überragend gut. LS brachte einige krasse neue Ideen mit in die USA:

Er setzte auf einen „10-Mann-Kader“, um ein optimales Training zu ermöglichen

Er ersetzte den Star des Teams, den Schweden Zven, durch einen jungen Koreaner – den Abgang von Star-Midlaner Perkz kompensierte man dadurch, TopLaner Fudge in die Midlane zu ziehen

Außerdem etablierte LS ein neues Meta in League of Legends, indem er Supporter-Champs wie Soraka in der Midlane aufstellte

Auch wenn das alles irgendwie irre wirkte, hatte die Strategie Erfolg: Cloud9 gewann 3 ihrer ersten 4 Spieler, nur gegen Titel-Favorit Team Liquid verlor man: Liquid hat sich für 2022 eine All-Star-Mannschaft um den legendären Midlaner Bjergsen zusammengekauft.

Cloud9 entlässt Coach nur wenige Stunden vor Profi-match

Das ist jetzt die Entlassung: Nur wenige Stunden vor dem Match gegen CLG gab Cloud9 bekannt, dass LS entlassen wurde. Max Waldo sei der neue Chef-Coach. Man bedankt sich bei LS für seine Arbeit und wünscht ihm das Beste.

Das sagt LS: Der schweigt zu den Gründen. Sagt aber, es hätte nichts mit seiner mentalen Gesundheit zu tun. Es ginge ihm glänzend – in den letzten Jahre hatte LS immer wieder Problemen zu kämpfen. Aber in der neuen Situation habe er ein System aus Unterstützern und damit keine Schwierigkeit.

Laut LS habe er auch erst kurz vorher von seiner Entlassung erfahren. Er glaubt aber, er konnte einen Einblick auf seine Ideen gebem, was Gameplay und Draft angeht, in der kurzen Zeit, in der er in der Liga war.

LoL-Experten zeigen sich verwirrt und schockiert

Wie sind die Reaktionen? Im Moment versteht einfach niemand die Hintergründe der Aktion:

Ein Creator von LoL sagt, er schreibe jetzt zehn Jahre über E-Sport und sei noch nie so „verwirrt und erschrocken“ gewesen, wie über diese Entwicklung.

LoL-Interviewer Travis Gafford sagte etwa, er habe die Nachrichten Minuten lang für einen Scherz gehalten.

Ex-Profi Doublelift spricht davon, dass Cloud9 ihren Coach mit einem „Headshot“ ausgeschaltet habe.

Der Jungler von Cloud9, Blaber, twittert nur: „Disaster.“

Sein Kollege Fudge twittert: „Happens – passiert halt“.

Das nächste Match gegen CLG verlor Cloud9 dann prompt, dabei gilt CLG als eine der schwächsten Mannschaften in der LCS.

Mehr zu LS und wie er die Liga in etwas mehr als 2 Monaten prägte:

