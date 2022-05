LoL: Hippes US-Team setzt auf junge Koreaner, scheitert – Bringt jetzt die alten weißen Männer zurück

Das US-Team Cloud 9 hatte in League of Legends einen radikalen Umbruch gewagt: Man setzt auf junge Spieler aus Südkorea und sortierte die alten Veteranen reihenweise aus. Nach einer enttäuschenden Saison geht man jetzt den genau anderen Weg und holt erfahrene Spieler aus Europa zurück, darunter einen 27-jährigen Dänen.

Cloud9 war in League of Legends schon immer das moderne, irgendwie andere Team. Mit Sneaky hatte man über Jahre einen bunten Franchise-Player, der sich gerne als Cross-Dresser versuchte.

Aber in letzter Zeit übertreibt man es dann doch etwas mit den Umbrüchen.

Perkz war 2021 das Gesicht von Cloud9 und angeblich irre teuer.

3 komplett andere Identitäten in 1,5 Jahren

So sah das Team vor einem Jahr aus: Vor einem Jahr war Cloud9 ein Team mit 3 herausragenden Spielern: Man hatte sich für viel Geld den Kroaten Perkz geholt. Auf der Botlane wütete der starke Däne Zven mit seinem Supporter Vulcan, der als Riesen-Talent in Nordamerika galt.

Schwachpunkte des Teams waren aber Jungler Blaber und Toplaner Fudge, die zwar solide, aber nicht überragend spielten.

Blaber hatte einmal ein so furchtbares Play, dass Zven offenbar ausrastete und dann in die „Academy League“ verbannt wurde, wo er Amok lief.

Mit dem Team wurde Cloud9 Zweiter in der LCS – das reichte aber nicht, also baute man das Team komplett um. Das musste man auch, weil Perkz sich nach dem Chaos-Jahr wieder nach Europa verdrückte.

Cloud9 wird zur Außenstelle Korea in der LCS

So sah das Team vor einem halben Jahr aus: Vorm Frühlings-Split 2022 setzte das Team radikal auf Korea: Man machte ein Boot-Camp in Seoul, holte sich einen innovativen Coach, der in Korea trainiert hatte, und setzte auf ein junges hungriges Team, gespickt mit Koreanern:

So ersetzte man den erfahrenen Dänen Zven auf der Botlane mit dem jungen Koreaner Berserker (18)

auf die Toplane wanderte Summit (23), ein anderes Talent aus Korea – der Australier Fudge musste in die Midlane wechseln, dort war der europäische und sehr teure Star-Spiel Perkz abhanden gekommen

als Supporter spielte nun Winsome, ein US-Amerikaner mit koreanischen Wurzeln

Überhaupt war man radikal drauf, wollte jetzt einen „10 Mann“-Kader aufbauen, mit gleichwertigen Spielern, um optimales Training zu ermöglichen.

Summit wurde zum besten Spieler der USA gewählt.

So ging das aus: Das Team hatte in der regulären Saison einen starken Lauf, der Südkoreaner Summit wurde auf der Toplane sogar zum besten Spieler der USA gewählt. Aber es gab da schon Risse: So verließ der Coach aus nicht näher genannten früh das Team.

In den Playoffs brach Cloud9 dann zusammen und verlor alle 6 Spiele.

MVP Summit verließ nach nur 6 Monaten das Team wieder – genau wie Winsome. Angeblich wurden die Spieler sogar allen anderen Team in der US-LIGA LCS kostenlos angeboten.

Wie geht’s jetzt weiter? Vor dem Sommer 2022 macht Cloud9 eine komplette Kehrtwende mit:

Von der Südkorea-Offensive bleibt nur Berserker übrig.

Den Support-Part soll jetzt Zven (24) spielen, der gelernte Botlaner mit einem Hang zu Penta-Kills soll der Partner von Berserker werden.

Der Midlaner Fudge wechselt zurück auf die Toplane, um Summit zu ersetzen.

Für die Midlane holt man jetzt ausgerechnet Jensen zurück, der 27-jährige Däne, spielte bereits von 2015 bis 2019 für Cloud9. War aber zuletzt als bei Team Liquid aussortiert worden und war im Frühling 2022 vereinslos geblieben.

Nachdem Cloud9 also im Frühling 2022 auf junge Koreaner setzte, sollen es jetzt ältere Dänen richten.

Bei Jensen wunderte man sich bereits vor 2 Jahren, warum der noch mal so viel Geld bekam – ein Jahr später wurde er dann von seinem damaligen Team ersetzt:

