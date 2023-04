Der Profi Mao “Aki” An hat in einem Stream verraten, wie er einen Gegner mithilfe von Emotes in League of Legends ausgetrickst hat. Dies kam sogar bei einem Playoff-Match in der LPL, der höchsten chinesischen Liga, zum Einsatz.

Was war das für ein Trick? Aki ist der Jungler des Teams OMG, die in den Playoffs mit dem vierten Platz knapp den Einzug in das MSI verpasst haben. Trotzdem beeindruckte die Leistung des Teams, das immerhin bekannte Namen wie Invictus Gaming oder Royale Never Give Up hinter sich lassen konnte.

Einen einfachen, aber genialen Trick hat der Profi im Match gegen Top Esports eingesetzt. In dem Playoff-Match ging es um den Einzug in die Top 4 – ein Sieg war also extrem wichtig. Aki wollte die Toplane ganken und so einen Kill für sein Team holen. Allerdings war er sich unsicher, ob sein Kontrahent Wayward ihn vorab im Busch sehen konnte oder nicht.

Darum nutzte er einfach ein Emote. Wayward antwortete im Gegenzug ebenfalls mit einem Emote. Er war sich der Attacke also bewusst. Im Anschluss nutzt Aki einfach vor jedem Gank sein Emote und verschaffte sich so einen Vorteil.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Gigabrain-Strategie, wenn der Gegner es zulässt

Warum hat das funktioniert? Wayward ist bekannt als ein Spieler, der gerne Spaß in seinen Matches hat. Darum nutzt er selbst viele Emotes. Aki hat daraus seinen Vorteil gezogen:

Wenn Wayward ein Emote nutzt, wusste Aki, dass er nicht zu ganken braucht. Das spart Zeit, die er sonst für den richtigen Moment im Busch gewartet hätte.

Wenn Wayward nicht reagierte, konnte er Aki sehr wahrscheinlich nicht sehen. Der Jungler konnte also auf den idealen Moment für einen Angriff warten.

Dass dieser Trick ausgerechnet in einem Pro-Match in China funktioniert hat, empfinden viele LoL-Fans als großartig. Sie bezeichnen es deshalb als “Gigabrain”-Strategie.

Kann ich den Trick selber nutzen? Grundsätzlich ja. Allerdings gibt es natürlich keine Garantie, dass der Gegner tatsächlich auch ein Emote nutzen wird. Sollte er es aber tun, dann könnt ihr den Gank, sofern ihr keinen garantierten Kill bekommt, schnell abbrechen.

Euer Emote benutzt ihr, indem ihr das Pop-Up-Rad dazu im Match aufruft. Das liegt standardmäßig auf der Taste “T”. Allerdings könnt ihr die Tastenbelegung jederzeit ändern.

Falls ihr weitere Pro-Tipps sucht, haben wir hier noch was für euch herausgesucht:

LoL-Profi gibt 3 Tipps, wie ihr eure Rankeds gewinnt