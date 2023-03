LoL: Twitch-Streamer schafft irres Comeback nach 50 Minuten: „War spannender als jede Weltmeisterschaft“

Der US-Amerikaner Tyler „Tyler1“ Steinkamp ist derzeit auf Europa-Tour, um hier den höchsten Rang Challenger in League of Legends zu erreichen. Nun erlebte er ein Match, das lange so aussah, als würde der Twitch-Streamer es verlieren. Doch dann gelang ein spektakuläres Comeback – und er feierte es wie den Gewinn der Weltmeisterschaft.

Was war das für ein Match? Tyler1 spielte in dem Match auf Master-Rang den Champion Ivern im Jungle. Doch schon zum Start lief vieles schief. Nach 6 Minuten lagen die Gegner mit 3:1 Kills vorn und auch im Farm konnte das Team von Tyler1 nicht mithalten.

Zwar kämpften sie sich in puncto Kills wieder zurück, doch die Gegner dominierten in Objekten und leiteten das Spielgeschehen.

Bei Minute 48 hätte das feindliche Team dann alles klarmachen können. Sie attackierten den Nexus, doch trollten ein wenig herum. Statt das Spiel zu beenden, wollten sie noch Kills sammeln und versagten deshalb. Zwei Angriffe mehr und das Spiel wäre vorüber gewesen.

Tyler1 kommentierte die Aktion mit: “Warum macht ihr das? Um mich noch mehr leiden zu sehen?”

Die letzten Minuten verliefen dann hektisch:

Zuerst töteten sie den gegnerischen Midlaner Orianna, der allein in einen Kampf um den Elder Drake rein reingelaufen kam. Auch den Drachen konnten sie sich sichern.

Dann erwischten sie Master Yi und Rakan in ihrem Jungle und töteten sie.

Orianna versuchte dann in einer verzweifelten Aktion einen Backdoor auf den Nexus und versagte.

Tyler1 und sein Team liefen im Anschluss zum gegnerischen Nexus und gewannen ein Spiel, das eigentlich verloren aussah. Entsprechend euphorisch feierte der Streamer den Sieg und hüpfte vor Freude durch den Raum:

“Der glücklichste Tyler1, der jemals LoL gestreamt hat”

Wie kommt der Clip an? Sehr gut. Unter dem Titel “The happiest Tyler1 has ever been streaming, playing League” ist er auf Platz 2 im reddit LivestreamFails. Der Clip wurde bereits über 75.000 Mal aufgerufen und sehr viel kommentiert.

Ein Nutzer schreibt etwa, dass genau das die Matches sind, auf die man als LoL-Spieler immer hofft. Sie gäben einem ein Gefühl, dass kein anderes Spiel kreieren könne.

Ein anderer sagt, es sei eines der “spannendsten LoL-Spiele, die er je gesehen habe, spannender als die Worlds”.

Warum spielt Tyler1 derzeit in Europa? 2022 erreichte er mit allen 5 Rollen in League of Legends den höchsten Rang Challenger. Diese Aufgabe hat ihn 2 Jahre, 6.000 Stunden und einiges an Nerven gekostet. Doch diesen Erfolg errang er auf amerikanischen Servern.

Viele spotten, dass sich die Spieler dort nicht anstrengen würden und er diesen Erfolg in Europa, China oder Korea erringen müsste, um Anerkennung zu bekommen.

In Südkorea hat er es bereits versucht und scheiterte. Nun ist er in Europa.

Doch Tyler1 wäre nicht er selbst, wenn er nicht auch etwas zu meckern hätte. So bezeichnete er Deutschland als ein Land der Dritten Welt, weil die Lieferdienste hier so eingeschränkt seien.

Wie erfolgreich ist Tyler1 derzeit? Mit seinem Account FREEDOMFIGHTER28 befindet er sich derzeit im Rang Master mit 464 Ligapunkten. Vor allem mit Cho’Gath feierte er große Erfolge. Dort gewann er 62 % seiner 74 Spiele. Auch mit Nautilus, Ivern und Jarvan IV knackte er die 60 % Winrate.

Um den Rang Challenger zu erreichen – was ja sein Ziel ist – benötigt er jedoch 860 Ligapunkte. Auf dem Weg dahin wird er jedoch noch einigen Pro-Playern und anderen bekannten Streamern wie Noway4u begegnen:

