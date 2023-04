Im E-Sport von League of Legends gibt es eine Geschichte wie aus einem Sportler-Märchen. Der 26-jährige Trexor „Stixxay“ Hyes hat auf seine alten Tage noch mal eine Wende in seiner Karriere hingelegt, die eigentlich schon beendet schien. Ihm ist gelungen, was dem Star-Spieler Bjergsen verwehrt blieb: ein großes Comeback. Alles, was er dazu brauchte, waren ein Teamkamerad aus seiner goldenen Jugend und ein 2 Monate Strafdienst im Jugendteam.

So begann die Karriere von Stixxay:

Zu Beginn seiner Karriere, 2015, als Stixxay noch den Highschool-Abschluss machte, spielte er für das Academy-Team von Cloud9, wurde dort aber für 2 Wochen lang gebannt, weil er zu toxisch war.

Dann spielte dem jungen Mann aber das Schicksal in die Karten: Weil der Star-Botlaner Doublelift das Team Counterlogic Gaming verließ und zum Erzfeind TSM wechselte, konnte Stixxay als ADC in die mit Star-besetzte Mannschaft einsteigen, die zuvor Meister in der LCS geworden waren. Er spielte mit US-Stars wie Xmithie, Aphromoo oder Huhi zusammen.

2016, mit gerade Mal 19 Jahren, holte sich CLG mit Stixxay in der Botlane die Meisterschaft im Spring Split der LCS. Der junge Mann schaffte es dann bei dem internationalen Turnier MSI sogar auf Platz 2, wo er die meisten Kills im Turnier holen konnte.

Über Jahre lang spielte Stixxay nur für schwache Teams

Wie war dann die Leidenszeit? Dieses außergewöhnlich erfolgreiche erste halbe Jahr im Profi-LoL sollte aber die ruhmreiche Ausnahme bleiben. Jetzt folgten 6 dürre Jahre.

Stixxay spielte 4 weitere Jahre für CLG, die aber keine nennenswerten Erfolge mehr erreichten konnten.

Im November 2020 wechselte er zu Golden Guardians, die lange als das schlechteste Team im US-LoL galten.

Team sortiert ihn mit 25 aus – Schickt ihn aus Not in die 2. Liga

Das war das Karriere-Ende: Stixxay war nach 2021 eigentlich am Ende angekommen. Sein Team teilte ihm mit, dass er nicht mehr spielen würde, Angebote zu wechseln, hatte er auch nicht. Da kam ihm das Angebot, seines Teams gerade Recht, als Coach weiterzumachen.

Im November 2021 wurde er also zum Assistant Coach.

Er kam aber im Januar 2022 noch mal zurück, um in der Botlane für das Academy-Team zu spielen. Wegen Visa-Problemen fand Golden Guardians keinen jungen ADC. Mit 25 ist das nicht gerade das, was man sich in seiner Karriere so wünscht. Stixxay wehrte sich lange dagegen, ins Academy-Team zurückzukehren. Er ließ sich nur überreden, weil viele junge Spieler mit ihm zusammenarbeiten wollten.

Doch nach 2 sehr erfolgreichen Monaten im Jugendteam, gewann Stixxay sein Selbstvertrauen zurück, merkte, dass er mit den jungen Spielern noch mithalten konnte.

Stixxay erzählt, nach 2021 sagte ihm das Team, er spielt nicht mehr. Könne aber als Coach weitermachen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Stixxay kommt ins Team zurück: “Können die keinen besseren finden?”

Was war die Wende? Im Mai 2022 änderten sich aber die Pläne für Stixxay erneut. Der Supporter „Huhi“ kam neu ins Team. Der Südkoreaner war sogar 2 Jahre älter als Stixxay, hatte mit ihm in dessen goldenen Tagen bei CLG schon zusammengespielt, wenn auch da noch in der Midlane.

Stixxay hatte vorher überlegt, den Verein zu wechseln, sich noch mal ein neues Team zu suchen. Jetzt aber wollte er unbedingt wieder für Golden Guardians spielen. Und tatsächlich gab man ihm den Startplatz in der Botlane, an Seite von Huhi, nachdem er in der Nachwuchsliga überzeugt hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Ein Running-Gag: Stixxay sieht dem deutschen Midlaner PowerOfEvil sehr ähnlich.

Mit viel Begeisterung wurde die Rückkehr von Stixxay als Profi in die LCS aber nicht aufgenommen. Ein Interviewer sagte ihm sogar: Als er hörte, Stixxay komme zurück, dachte er: Kann Golden Guardians wirklich keinen besseren finden?

Stixxay kann diese Reaktion nachvollziehen, die bekam er zu der Zeit öfter:

Wenn man sich meine Ergebnisse der letzten Jahre anschaut, waren die über Jahre echt eklig.

Stixxay sagt, er war eine Zeit lang in einem “Einstellungs-Tief”, habe sich hängen lassen.

Doch 2023 änderte sich die Karriere von Stixxay erneut.

Der 26-Jährige ließ das Coachen sein, spielte wieder in der Botlane und zeigte an der Seite seines alten Teamkameraden das wahrscheinlich beste LoL seines Lebens.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Loser-Team wirft Stars wie Bjergsen und Dobulelift aus den Playoffs, schafft es ins Finale

So erfolgreich war er dann: Die ewigen Loser Golden Guardians, schafften es mit 9-9 knapp in die Playoffs und zogen schon da an hochdekorierten Teams wie TSM und Team Liquid vorbei.

In den Playoffs gingen sie dann auf einen Siegeszug: Sie schalteten nacheinander 3 der besten aktuellen Teams im US-LoL aus:

100 Thieves mit Bjergsen und Doublelift

Evil Geniuses

Und FlyQuest mussten sich der Senrioren-Botlane ergeben

Nur im Finale reichte es gegen die mit Südkoreanern gespickte Mannschaft Cloud9 nicht ganz und Golden Guardians verlor das Finale mit 1-3.

Bemerkenswert aber ist, dass Stixxay 7 Jahre nach seiner irren Debüt-Season erneut die Playoffs dominierte. Niemand hatte mehr Kills als er.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagt der Spieler dazu? In einem Interview nach seinem großen Comeback sagt Stixxay: Wenn man verliert, sei es leicht vergessen zu werden:

Die Fans wollten „schlechte Teams“ nicht sehen – sind von den Spielern geradezu gelangweilt, blenden sie aus.

Die eigene Freundin und Mutter sprechen nicht über die Spiele.

Wenn man dann aber gewinnt, kommen viele alte Fans auf einen zu, senden wieder Tweets und erfreuen sich am Erfolg.

Für Stixxay und die Golden Guardians geht es jetzt zum MSI nach London. Vor 7 Jahren erlebte Stixxay da seine Glanzstunde und wurde zu einem der Star des Turniers. Sollte ihm das 2023 gelingen, wäre das eine Riesen-Sache für das US-LoL.

Wobei, viel Hoffnung gibt es dafür eigentlich nicht. Wenn man dem Chinesen Doinb glaubt, ist Stixxay ein Musterbeispiel für das Problem der USA:

Der Weltmeister erklärt, warum die USA so schlecht in LoL sind