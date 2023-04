LoL: 21-Jähriger bricht 9 Jahre alten Kill-Rekord – Schlägt den Mann, der ihn 2014 aufstellte, wirft damit Fnatic raus

In League of Legends gab es jetzt einen spannenden Rekord: Der Tscheche Matyáš “Carzzy” Orság (21) hat den Rekord für die meisten Kills in einem Spiel der LEC gebrochen. Das Pikante: Den Rekord hat er ausgerechnet gegen Rekkless von Fnatic erzielt und das Team damit aus dem Playoff-Rennen geworfen. Der 26-jährige Schwede hatte den Rekord 2014 für Fnatic aufgestellt.

Was ist das für ein Rekord?

Der Rekord ist für die meisten Kills in einem Spiel der LEC.

Den alten Rekord hielt Martin „Rekkles“ Larsson. Er stellte ihn im Sommer 2014 auf. Am 17.7.2014 schaffte der Schwede 18 Kills. Die Todesstöße holte er damals mit Fnatic gegen „CW“ – er spielte auf Vayne blitzsaubere 18/0/3.

Doch Carzzy konnte jetzt auf Jinx 19 Kills sammeln und dabei gleichzeitig noch Fnatic eine schmerzhafte Niederlage zufügen. So sauber wie bei Rekkles sieht der Rekord aber nicht aus: 19-5-8 waren es am Ende. Das Spiel war ausgeglichen, ein ziemlich chaotisches Blutbad.

Blutige Partie mit 65 Kills besiegelt das Ende von Fnatic

Was war das für eine Partie? Es war eine „Best of Three”-Serie. Beide Teams hatten ihre ersten Begegnungen verloren und standen daher mit dem Rücken an der Wand. Die Verlierer würden aus dem Spring Split ausscheiden.

Das 1. Spiel der Begegnung gewann Mad Lions klar, Partie Nummer 2 konnte Fnatic aber genauso klar für sich entschieden.

Match 3 war dann ein relativ ausgeglichenes, chaotisches Spiel mit vielen Kills auf beiden Seiten. Mad Lions gewann am Ende mit 38-27-99.

Mit über 52.000 Schadenspunkten war der ADC von Mad Lions der stärkste Spieler im Match und konnte Rekkles auf Sivir in seine Schranken weisen.

Die Partie hätte auch ganz anders ausgehen können:

So geht’s weiter: Für Fnatic und Rekkles ist der Spring Split zu Ende.

MAD Lions konnten sich als Außenseiter für die Playoffs qualifizieren. Für sie geht es in den Playoffs gegen G2.

Wie reagieren die beiden? Rekkles nimmt die Niederlage sportlich. Auf Twitter zeigt er ein Bild von sich mit Bandana und stellt fest: Selbst der Buff durch dieses magische Teil war nicht genug.

Carzzy hingegen scheint im Höhenflug zu sein. Bei ihm las man schon vor der Partie: „Es ist toll, als der größte EU ADC aufzuwachen, der das Spiel je gespielt hat.“ Er scheint jetzt auf der Jagd nach einem Pentakill zu sein.

