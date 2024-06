Amazon kündigt an, eines der besten RPGs zu verfilmen und ich freue mich jetzt schon mehr als bei Arcane

Videospielverfilmungen haben nicht mehr den schlechten Ruf, den sie vor Jahren noch hatten. Fallout, Last of Us und Super Mario haben gezeigt, dass man den spielbaren Stoff auch auf die Fernseher und die Leinwand bringen kann. Jetzt wurde eine Serie von SEGA angekündigt und MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes könnte glücklicher nicht sein.

Mittlerweile freue ich mich tatsächlich auf Videospielverfilmungen. Zuletzt hat Fallout gezeigt, dass es richtig gut funktioniert. Die neueste angekündigte Amazon-Serie macht mich richtig glücklich, denn wie RGG Studio auf x.com angekündigt hat, kommt eine Serie zu Yakuza. Bzw. Like A Dragon, die am 24. Oktober 2024 erscheinen soll. 2007 erschien bereits ein Film, der auf dem ersten Teil der Spiele basierte.

Was ist Yakuza überhaupt? Die Spielereihe von SEGA startete 2005 auf der PS2 und bekommt bis heute neue Ableger. Bis zum 7. Teil war es ein Mix aus Prügelspiel und RPG und hat viele Mechaniken beider Genres verteilt.

Die Story ist dabei das große Highlight, denn sie ist in der Hauptquest ein typisch japanisches Melodrama, was sich viel zu ernst nimmt und eine moderne Mafia-Geschichte in Japan erzählt. In den Sidequests ist es dafür das totale Gegenteil. Es gibt Karaoke, Dance-Battles oder Animal-Crossing-Minispiele.

Warum liebe ich die Reihe so sehr? Es ist eben dieser absurde Mix, der trotzdem irgendwie zusammenpasst und nur aus Japan stammen kann. Die bierernste Mafia-Geschichte funktioniert einfach genauso gut wie der große Quatsch drumherum. Es gibt dabei unzählige Minigames und Gameplay-Mechaniken, die einem die Zeit in der japanischen Stadt vertreiben können.

Wie @Genki_JPN auf x.com berichtet, soll die Serie von Taka Masaharu inszeniert werden. Er hat vorher schon an absurden Serien wie Der nackte Regisseur gearbeitet. Auch die Wahl des Hauptdarstellers scheint perfekt, denn das ist Takeuchi Ryoma, der schon in einer Kamen-Rider-Serie mitgespielt. Kamen Rider kann man am ehesten mit Power Rangers vergleichen, ein Genre, welches in Japan sehr beliebt ist.

Das ist meiner Meinung nach eine gute Wahl, denn der Regisseur wirkt wie jemand, der großen Blödsinn inszenieren kann und Kamen-Rider-Serien nehmen sich so ernst, dass es einen gewissen Humor erzeugt. Beides passt einfach zu Yakuza.

Ich hoffe, dass die Serie es schafft, beide Komponenten zu kombinieren. Das Mafia-Genre ist in Japan eine große Tradition, mit Namen wie Takeshi Kitano, weshalb ich da weniger Sorgen hab.

Die Nebengeschichten passend einzubinden wird ein größeres Problem, denn da die richtige Balance zu finden wird schwer. Trotzdem freue ich mich auf Yakuza sogar mehr als auf Arcane, denn die Atmosphäre der Spiele gibt es eben nur da und durch eine solche Serie, können mehr Leute in den Genuss der Reihe kommen.

Objektiv wird es wahrscheinlich nicht besser werden als Arcane, aber für mich wird es eine sehr persönliche Serie, die genau meinen Geschmack treffen könnte.

Die Serie soll in 6 Folgen erscheinen und eine Geschichte abseits der Spiele erzählen. Die Folgen erscheinen im Dreierpack am 24.10.2024 und am 01.11.2024. Wer sich bis dahin an der Reihe versuchen will, der findet fast alle Teile auf dem PC, der PS5 und der Xbox. Da sogar im Gamepass. Eine andere Videospielverfilmung auf Amazon findet ihr hier: Eine neue Serie auf Amazon ist die nächste gute Videospielverfilmung – Ist eine Mischung aus Fallout und Mad Max