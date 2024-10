Fans einer bestimmten Waffe müssen in Dragon Age: The Veilguard sehr stark sein: „Es ist vorbei, wir haben verloren“

Mächtige Krieger mit imposanten Großschwertern sind aus dem Fantasy-Genre kaum wegzudenken und gehörten auch bei Dragon Age bislang dazu. In Aufnahmen zum kommenden Rollenspiel The Veilguard stellten Spieler jedoch ein verdächtiges Fehlen der ikonischen Waffe fest.

Um welche Waffe geht es? Das Großschwert ist eine zweihändig geführte Waffe, die schon seit Origins zu Dragon Age gehört und auch in vielen vergleichbaren Fantasy-Spielen Standard ist. Aufmerksame Fans fiel allerdings auf, dass das Großschwert in bisher gezeigten Aufnahmen nicht wirklich zu sehen war.

Nun scheint es traurige Gewissheit zu sein: Es wird wohl kein Großschwert geben.

Großschwert-Anhänger, vereinigt euch

Was sagen die Fans? Als im September die ersten Previews zu Veilguard erschienen, stellten aufmerksame Fans einen verdächtigen Mangel an Großschwert-Aufnahmen fest. So fragte Reddit-Nutzer Randolo_Birnelli, ob irgendjemand schon einen Rook mit Großschwert entdeckt hätte.

In den Kommentaren zeigten sich andere Spieler ähnlich nervös:

ruascherrios: „Ich mache mir auch Sorgen, Mann. Mein liebster Waffen-Typ, habe alle Spiele zu Dragon Age damit gespielt. Sie können es nicht nicht drin haben, oder?“

Eternal_Seekers: „Mir ist das auch sehr schnell aufgefallen, weil ich immer in jedem RPG ein Krieger mit schwerer Rüstung bin. […]“

In einem anderen Post erklärte TheBlightDoc, sich auf Veilguard zu freuen, bemängelte jedoch das Fehlen des Großschwerts in den gezeigten Aufnahmen. „Ich bin nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist, oder?“ (via Reddit)

Am 28. Oktober übernahm derselbe Nutzer die Aufgabe, die traurige Botschaft zu übermitteln: „Es ist vorbei, Großschwert-Bros. Wir haben verloren…“

Spieler sind nicht sauer, nur verwundert

Woher kommt jetzt die Bestätigung? Der YouTuber NorZZa bestätigte in den Kommentaren unter seiner Review auf YouTube, dass es keine Großschwerter geben wird.

In den Kommentaren zeigen sich einige Fans der Reihe zwar enttäuscht, viele aber vor allem verwundert über die Entscheidung, eine so klassische Waffe nicht ins Spiel aufzunehmen. Wir haben ein paar Reaktionen der Community hier für euch zusammengetragen:

SithLocust: „Ach, verdammt, ich hatte auf einen zweihändigen Rook mit Großschwert gehofft. Verdammt. Jetzt muss ich ihn ganz neu denken.“

AragornII_Elessar: „Das… wirkt wirklich seltsam? Ich bin wirklich neugierig, warum das Großschwert nicht dabei ist, es gehört zum Fantasy-Genre dazu. […]“

Insgesamt lässt sich die Stimmung wohl treffend zusammenfassen mit: „Ich bin nicht sauer, nur verwundert.“ Viele langjährige Fans der Reihe können die Entscheidung nicht nachvollziehen, da mit Hämmern und Äxten andere zweihändige Waffen im Spiel sind.

Zwar betonen viele, dass sie sich dennoch auf das Spiel freuen, dass ausgerechnet ein Fantasy-Klassiker wie das Großschwert fehlt, ist für Spieler dennoch die neueste in einer Reihe unverständlicher Design-Entscheidungen.

Auch aus eigener Spielerfahrung in der MeinMMO-Redaktion können wir sagen, dass es keine Großschwerter gibt. Aber zur Sicherheit haben wir nochmal nachgefragt, falls wir doch irgendeine Kiste übersehen haben sollten. Die Antwort ergänzen wir an dieser Stelle, sobald wir sie erhalten haben.

