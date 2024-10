Fans fehlt in The Veilguard ein wichtiges Feature, das Dragon Age früher groß gemacht hat

Kurz vor dem Release von Dragon Age: The Veilguard diskutiert die Community über alle möglichen Themen rund um ihr Lieblings-Franchise. Eine Diskussion kommt dabei immer wieder auf: The Veilguard verzichtet auf die eigene Weltlage der Spieler. Was bedeutet das und warum stimmt es so viele Fans schwermütig?

Was ist das für ein Feature?

Seit Origins konnten sich Spieler in Dragon Age wortwörtlich ihre eigene Welt bauen. Wichtige Entscheidungen haben einen Einfluss auf das aktuelle Spiel sowie auf Nachfolger.

Das Feature heißt kurz oft einfach Weltlage (oder „World State“). Die Spiele nehmen teilweise einen leicht anderen Verlauf, je nachdem, wer früher überlebt hat oder wie bestimmte Situationen gelöst worden sind.

Einige Fans haben unter anderem deswegen alle Vorgänger vor The Veilguard noch einmal im Speedrun durchgezockt – aber das bringt ihnen für das neue Dragon Age nicht viel.

So geht The Veilguard damit um: Anders als sämtliche Vorgänger nutzt The Veilguard keine Weltlage aus den Vorgängern. Stattdessen könnt ihr aus ein paar Entscheidungen auswählen, wenn ihr euch einen Charakter erstellt.

Die Auswahl ist dabei nicht annähernd umfangreich wie es die alten Spiele hergegeben hätten. Die Weltlagen der Spieler werden etwa im Dragon Age Keep gespeichert. Dort seht ihr einen Wandteppich mit allerhand wichtigen Entscheidungen aus Origins, Dragon Age 2, Inquisition und sämtlichen DLCs.

Genau diese Möglichkeit, sich eine eigene, durchgängige Welt zu bauen, fehlt also in The Veilguard und stimmt Fans traurig.

„Meine Welt ist weg und kommt nie wieder zurück“

In einem großen Thread auf Reddit klagt ein langjähriger Fan von Dragon Age über seine Gefühle zum neuen Veilguard. Er sagt, Origins habe damals verändert, wie er Videospiele spiele, habe ihn sogar dazu gebracht, Autor kreativer Texte werden zu wollen.

Die Welt sei es gewesen, die Dragon Age so einzigartig gemacht habe – von der Story des ersten Teils, die eng mit Teil 2 verknüpft ist, bis hin zu Inquisition:

Die Welt, in der mein Hawke lebt, WAR die Welt, in der mein Held von Ferelden existiert. Und die Welt, in der mein Inquisitor lebt, WAR die exakt gleichen Welt. Jetzt fühlt es sich an, als sei diese Welt fort und käme nie zurück. Der Grund, warum ich mich gefühlt habe, als sei das eine durchgängige Welt, sind diese Rückrufe, groß und klein.

In über 400 Kommentaren stimmen hunderte weitere Nutzer der Meinung zu. Von allem, was man hätte opfern können, sei die Weltlage das, mit dem man am wenigsten gerechnet habe. Selbst die subjektiv schwächeren Teile habe man durch dieses Feature sehr genossen. Und sogar Spieler, die später erst ins Franchise eingetaucht sind, seien von der durchgehenden Weltlage begeistert.

Cameos, die in The Veilguard zu sehen sind, würden ebenfalls darunter leiden: „Die haben wenig Substanz ohne Erwähnung der früheren Abenteuer.“ Ein weiterer Nutzer fragt sich: Warum solle er sich zu seinen Entscheidungen in Veilguard verbunden fühlen, wenn die alten Entscheidungen schon keine Rolle mehr spielen?

Die Fans sind sich trotzdem einig, dass sie mit The Veilguard Spaß haben und es lieben werden. Es nerve, dass die Weltlage fehlt, aber es sei zumindest nicht „game breaking.“ Und viele meinen: So, wie The Veilgaurd aufgebaut ist, würden zumindest auch komplett neue Spieler abgeholt. Der Meinung sind wir auch: Das neuste Dragon Age im Test: The Veilguard ist das ideale Dragon Age für alle, die Dragon Age noch gar nicht kennen