Troll stört die Vorfreude auf Dragon Age: The Veilguard mit Leaks, verrät seinen „Freund“ mit einem Detail: „Schon BioWare kontaktiert“

Das neue Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard wird bereits vor Release auf Xbox, PS5 und Steam hitzig diskutiert. Nun steht ein größerer YouTuber in der Kritik, da er vorab Aufnahmen aus dem Spiel verbreitet haben soll – doch er sagt, er wusste davon gar nichts.

Das war die Situation: Das neue Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 für PC, PS5 und Xbox. Am 28. Oktober wurden erste Reviews veröffentlicht – doch bereits vorab war geleaktes Material aufgetaucht.

Auf X, ehemals Twitter, hatte ein Nutzer Aufnahmen eines angeblichen „Freundes“ gepostet, der einen Review-Zugang erhalten haben soll. Dieser Freund sei ein riesiger Fan von Dragon Age, von The Veilguard sei er aber sehr enttäuscht gewesen: Die Synchro und Regie seien furchtbar, das Gameplay mittelmäßig.

Die Aufnahmen und der Text wurden zudem von einem Account mit einem anderen Namen verbreitet, der in anderen Posts rassistische Beleidigungen verwendete. Beide Namen sind mittlerweile nicht mehr auffindbar, sodass sich kaum sagen lässt, wer oder was dahinter steckte.

Die Kommentare wurden Spam-artig unter Posts von Spielern verbreitet, die sich über das kommende Dragon Age austauschten. Sie schienen ein gewisses Narrativ bedienen zu wollen: Alle lieben das neue Dragon Age, doch zwei Meinungsführer ätzen: „Woker, als ihr denkt“

Aufmerksame Fans entdeckten nun die Quelle des Leaks, den YouTuber MattyPlays – doch der will davon gar nichts gewusst haben.

YouTuber verrät sich mit seiner Spielfigur

So wurde der YouTuber überführt: Wie viele andere veröffentlichte MattyPlays am 28. Oktober seine Review auf YouTube – und die hatte auffällige Ähnlichkeit mit den Kommentaren zu den Leaks. So beschrieb sich der YouTuber als riesiger Fan von BioWare und Dragon Age, zeigte sich von Veilguard jedoch enttäuscht.

MattyPlays bemängelte, dass sich das neue Rollenspiel einfach nicht nach Dragon Age anfühle. Zudem sei die Regie der Synchronsprecher an einigen Stellen ziemlich misslungen.

Das Detail, dass MattyPlays endgültig als Ursprung der Leaks entlarvte, war jedoch sein Rook: Der YouTuber hatte seinen Spielcharakter selbst gestaltet und mit auffälligen Gesichts-Tattoos verziert – die auch die Spielfigur in den geleakten Aufnahmen auszeichneten.

Einige Leute glaubten sogar, dass MattyPlays die Aufnahmen selbst über einen Zweit-Account geleakt haben könnte.

YouTuber entschuldigt sich: „Schaden ist angerichtet“

Das sagt er dazu: Der YouTuber veröffentlichte am 29. Oktober ein ausführliches Statement auf X. Darin gab er zu, dass die Aufnahmen in der Tat von ihm stammten und entschuldigte sich bei BioWare und EA, den Firmen hinter The Veilguard. Er habe sie bereits kontaktiert und plane, sich mit ihnen zusammenzusetzen, um die Situation zu besprechen.

Sollten sie, oder andere Firmen, nun nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen, würde er das verstehen.

MattyPlays erklärt allerdings, dass es nie seine Absicht gewesen sei, dass diese Aufnahmen vorab an die Öffentlichkeit gelangen. Er habe sie lediglich seinem Video-Editor geschickt, der sie offenbar weiter verbreitete.

Der YouTuber stellt klar, dass es sich bei den Accounts hinter den Leaks keineswegs um einen Freund von ihm gehandelt habe. Die hasserfüllten Botschaften des Leakers gingen gegen alles, wofür er selbst einstehe. Außerdem würde er kein Material leaken und es dann in seiner eigenen Review verwenden.

Er gibt allerdings zu, dass es sein Fehler war, das Material überhaupt zu verschicken. Dennoch sei er enttäuscht davon, dass so viele Menschen tatsächlich geglaubt hätten, dass er hinter den Kommentaren stecke: „Die traurige Wahrheit ist, dass der Schaden angerichtet ist und viele Menschen sich heute eine Meinung über mich gebildet haben.“

Auch wir von MeinMMO konnten Dragon Age: The Veilguard vorab ausprobieren. Unser Redakteur Benedict hatte dabei ähnliche Kritikpunkte wie MattyPlays. Die ersten Eindrücke der Redaktion findet ihr hier: Das neuste Dragon Age im Test: The Veilguard ist das ideale Dragon Age für alle, die Dragon Age noch gar nicht kennen