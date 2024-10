In Dragon Age: The Veilguard gibt es gleich 7 Charaktere, die euch wollen – Wen werdet ihr romancen?

Kommende Woche ist es endlich so weit: Dragon Age: The Veilguard für PC, PS5 und Xbox. Dann könnt ihr insgesamt 7 verschiedene Charaktere romancen. Wir wollen wissen, wer davon eure Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Es dauert keine Woche mehr, bis mit Dragon Age: The Veilguard Biowares neuestes Game erscheint. Der vierte Hauptteil der beliebten Dragon-Age-Spielreihe lässt euch den eigenen Charakter Rook gestalten und eure eigenen Entscheidungen treffen.

Wie in den früheren Teilen könnt ihr euren Charakter auch wieder zumindest versuchen, zu verkuppeln. Bislang ist bekannt, dass ihr mit den sieben Gefährten des Games anbandeln könnt:

Lace (Borte) Harding Davrin Bellara Lutare Taash Lucanis Dellamorte Emmrich Volkarin Neve Gallus

Wir wollen von euch wissen, wen der Sieben ihr für eure erste Romanze im Game in Erwägung zieht? Falls ihr euch nochmal informieren wollt, könnt ihr unter der Umfrage noch einmal nachlesen, was wir bisher über die potenziellen Partner wissen.

Romantische Partner in Veilguard – Das wissen wir bisher

Grundsätzlich könnt ihr in diesem Spiel romancen, wen ihr wollt. Denn anders als in früheren Dragon-Age-Titeln finden euch potenzielle romantische Partner jetzt immer toll – ganz egal welches Volk oder welches Geschlecht ihr wählt.

Aktuell wissen wir, dass die sieben Companions umgarnt werden können. Das sind sie:

Lace (Borte) Harding Die Zwergen Späherin kam bereits in Inquisition vor, nahm dort aber nur eine Nebenrolle ein. Sie ist stets gut gelaunt und der Sonnenschein der Gruppe. Sie singt und tanzt gerne, kämpft aber mit Höhenangst.

Davrin Der Elf gehört der Grauen Wacht an. Entsprechend ist es seine Lebensaufgabe, die Welt vor der Dunklen Brut zu beschützen. Ein Baby-Greif namens Assan ist sein Gefährte.

Bellara Lutare Die Elfin gehört den Schleierspringern an und erforscht mit ihnen zusammen elfische Ruinen im Arlathan-Wald. Sie nutzt Magie und kann ihre Handschuhe in einen Jagdbogen verwandeln.

Taash Die Qunari-Drachenjägerin ist mit den Meistern des Schicksals verbündet. Sie ist unglaublich abenteuerlustig und stellt sich neuen Herausforderungen mit zwei Äxten in den Weg.

Lucanis Dellamorte Der charismatische Meisterassassine und Magiertöter ist Mitglied der Krähen von Antiva. Er ist der Enkel von Caterina Dellamorte, der Ersten Talon der Krähen. Er soll kultiviert, konzentriert und pragmatisch sein.

Emmrich Volkarin Emmrich ist ein menschlicher Nekromant und gehört seit mindestens 30 Jahren der Trauerwacht an. An seiner Seite findet sich immer der Skelett-Assistent Manfred. Gemeinsam beschützen sie die Nekropole von Nevarra.

Neve Gallus Neve Gallus ist Teil der Schattendrachen von Tevinter. Sie ist eine fähige Privatdetektivin und glänzt mit zynischen Kommentaren. Zu finden ist sie meist in Minrathous, der Hauptstadt von Tevinter.



Mehr dazu, wie Romanzen in Dragon Age: The Veilguard aussehen sollen, könnt ihr in unserem Guide dazu nachlesen: Dragon Age: The Veilguard – Romanzen und was ihr zu den Beziehungen mit euren Gefährten wissen müsst

Einige der möglichen romantischen Partner haben enge Verbindungen zu früheren Teilen der Dragon-Age-Reihe. Harding zum Beispiel war ein aktives Mitglied der Inquisition aus dem dritten Teil. Damit ihr einschätzen könnt, ob und wie viel Dragon Age ihr für Veilguard kennen solltet, haben wir hier ein Special für euch: Wie viel Dragon Age muss ich kennen, um The Veilguard zu verstehen?