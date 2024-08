Dragon Age: The Veilguard – Alles Wichtige zu Klassen, Spezialisierungen und Waffentypen

New World: Forged in Aeternum – Transmog

Beachtet, dass ihr mit Rook auch dann eine Spezialisierung wählen könnt, wenn ihr nicht zu der zugehörigen Fraktion gehört. Die Verbindung zwischen Spezialisierung und Fraktion ist eher thematischer Natur. Alles Weitere zum neuen Rollenspiel von Bioware erfahrt ihr in unserer großen Übersicht Dragon Age: The Veilguard – Alles zum Release, Erscheinungsdatum, Collector’s Edition, Fraktionen und Companions

Über Stufenaufstiege schaltet ihr für Rook Skillpunkte frei, die ihr in den Talentbaum eurer Klasse investieren könnt. Ihr startet dabei im Zentrum und könnt euren Charakter von dort aus dann in unterschiedliche Richtungen skillen.

Wenn Dragon Age: The Veilguard am 31. Oktober 2024 erscheint , schlüpft ihr in die Rolle von Rook, den ihr nach Belieben gestalten und einer von drei Klassen zuordnen könnt. Jede Klasse hat wiederum Zugriff auf jeweils zwei unterschiedliche Waffentypen.

In Dragon Age: The Veilguard kann euer Charakter eine von drei Klassen wählen, wobei jede Klasse jeweils zwei unterschiedliche Waffentypen nutzt. Es gibt aber auch neun Klassen-Spezialisierungen, die sich den wichtigsten Fraktionen des Rollenspiels zuordnen lassen. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zu Klassen, Spezialisierungen und Waffentypen zusammen.

