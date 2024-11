Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

Als Begleiter eignen am besten Lucanis und Emmrich. Ihr deckt damit alle Klassen ab, beide können Nekrose auslösen, Schaden multiplizieren und Lucanis kann Gegner sogar anfällig für Nekrotik-Schaden machen. Im Idealfall nutzt ihr sie zu eurer Unterstützung, um den eigenen Schaden zu erhöhen – Detonationen sind für diesen Build weniger wichtig. Weitere Tipps zum Spiel findet ihr hier: Dragon Age: The Veilguard: 10 Tipps, die ich gerne vorher gewusst hätte

An Ausrüstung eignen sich am besten folgende Items, die ihr stets kaufen solltet, wenn ihr sie bei Händlern findet, um sie aufzuwerten:

Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides für den Einstieg, Entscheidungen, Rätsel und Co

Ab heute könnt ihr in World of Warcraft aussehen wie Sylvanas Windläufer

Ubisoft veröffentlicht 1. Blockchain-Spiel mit NFTs, die in der Spitze so teuer sind wie ein dicker BMW

Die beste Klasse in Dragon Age: The Veilguard rettet euch in jedem Kampf das Leben, teilt dazu mächtig aus

Das ist die beste Klasse für den Einstieg: Grundsätzlich solltet ihr eine Klasse wählen, die zu eurem Spielstil passt und an der ihr Spaß habt. Ihr findet in unserem Special alle Infos zu den Klassen, ihren Spezialisierungen und Waffen , hier eine kurze Übersicht:

In Dragon Age: The Veilguard stehen euch drei Klassen und insgesamt neun Spezialisierungen zur Auswahl. Bereits bei der Charakter-Erstellung müsst ihr euch festlegen und könnt diese Wahl nicht mehr ändern. MeinMMO hilft euch zu entscheiden, mit welcher Klasse ihr am besten anfangt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to