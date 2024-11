Dragon Age: The Veilguard: Unser Krieger-Build macht euch buchstäblich zum Sensenmann

Ihr habt euch in Dragon Age: The Veilguard dazu entschieden, einen Krieger zu spielen, wisst aber nicht so recht, wie ihr das Meiste aus der Klasse herausholen könnt? MeinMMO liefert euch einen Schnitter-Build für Krieger, der selbst Bosse in Sekunden erledigen kann.

Was ist das für ein Build? Schnitter ist eine der Spezialisierungen für Krieger in The Veilguard. Als Schnitter opfert ihr Leben und geht hohe Risiken ein, um viel Schaden auszuteilen.

In unserem Build setzen wir auf Schaden durch Nekrose und Fähigkeiten sowie auf Lebensentzug für Defensive. Damit seid ihr stark genug, um selbst auf der höchsten Schwierigkeit Bosse und große Gegner-Gruppen gleichermaßen in kurzer Zeit zu erledigen.

Krieger sind die ideale Klasse für Einsteiger, aber der Schnitter-Build ist erfordert etwas mehr Übung. MeinMMO geht ins Detail und erklärt alles, was ihr für den Build braucht.

Ein Tipp vorweg: Wenn ihr das absolute Maximum aus dem Build herausholen wollt, wählt ihr bei der Charakter-Erstellung bereit die Schleierwacht als Fraktion. Dadurch erhöht ihr die maximalen Leidens-Stapel um 1. Das ist aber nicht unbedingt notwendig.

Als Krieger leveln – So geht’s am besten

Bis Level 20 könnt ihr noch keine Spezialisierung wählen und bis dahin ist es wenig ratsam, sich bereits auf Nekrose zu beschränken. Wie ihr hier skillt, ist zum größten Teil euch selbst überlassen, da ihr ohnehin außerhalb des Kampfes jederzeit umskillen könnt.

Je nachdem, wie gut ihr eure Reaktionszeiten einschätzt, könnt ihr für den Start zwei verschiedene Wege gehen:

Gewandte Klingen => Groll => Spektrales Bollwerk; Damit setzt ihr auf hohe Verteidigung und könnt Angriffen besser widerstehen.

Gegenschlag => Konzentrierte Heimzahlung => Titanenstampfer; Für diese Route müsst ihr perfekt parieren können, sonst habt ihr keinerlei Vorteil von den Skillpunkten. Ihr macht mehr Schaden, lebt aber gefährlicher.

Im Anschluss sollte euch der Weg zu Blutiger Vorstoß führen, von wo aus ihr zur Schnitter-Spezialisierung kommt. Nehmt auf dem Weg alles mit, was euren Schaden erhöht und achtet vor allem auf:

Schaden durch Leiden und insbesondere Nekrose

Schaden und Verbesserungen für Schildwurf

Nekrose-Stapel

Verbesserungen für Dauer-Fähigkeiten

Zwei wichtige Knoten sind zudem Kollateralschaden und Freiraum (neben der Streiter-Spezialisierung).

Im Schnitter-Baum wollt ihr zuerst den unteren Pfad wählen, um euren Nekrose-Schaden weiter auszubauen. Erst auf Level 40 skillt ihr auch den zweiten Zweig aus.

Später solltet ihr zudem in Zorn-Erzeugung, Defensive oder aktive Fähigkeiten investieren. Skills gewähren euch jeweils +15 % Fähigkeiten-Schaden, der für diesen Build sehr wichtig ist.

Skills für den Schnitter-Build

Ziel des Builds ist es, viele Nekrose-Stapel auf den Gegner zu bringen und Fähigkeiten einzusetzen, während eure Begleiter euch unterstützen. Dazu nutzt ihr am besten folgende Skills:

Spektrales Bollwerk: Erhöht eure Verteidigung und fügt Gegnern, die euch angreifen, Schaden und Straucheln zu. Der Einsatz wirft Gegner in der Nähe zudem zurück, sodass ihr Feinde etwa von Kanten stoßen könnt.

Tödliches Terrain: Verseucht den Boden um euch herum und fügt Gegnern Schaden zu. Außerdem erzeugt ihr so Nekrose-Stapel auf Feinden.

Schnitter: Schwingt eine Sense durch alle Feinde vor euch und entzieht ihnen im hohen Maß Lebenspunkte. So könnt ihr euch sogar ohne Tränke heilen. Außerdem detoniert ihr geschwächte Feinde.

Als Ultimate nutzt ihr Geistersturm, der einen Tornado vor euch erzeugt und Gegner heranzieht. Der Sturm bewegt sich und entzieht den Zielen dabei Leben.

Denkt daran, dass der Einsatz einer Fähigkeit euch für einige Frames unverwundbar macht. Ihr könnt so gefährlichen Angriffen entgehen oder Gegner sogar schlicht unterbrechen.

So in etwa sieht die ideale Skillung für den Build aus.

Schnitter-Build für Krieger: Die beste Ausrüstung

Ihr spielt den Schnitter-Build mit Schwert und Schild, weil ihr nur so alle Stärken eurer Vorteile ausspielen könnt. Waffen-Angriffe mit einem Zweihänder fügen zwar mehr Schaden zu, allerdings ist Waffen-Schaden der kleinste Teil dessen, was ihr austeilt.

Folgende Items solltet ihr so schnell wie möglich sammeln und verbessern:

Dunkler Splitter (Haupthand): Erhöht Nekrotik-Resistenz, Nekrotik-Schaden und löst Nekrose aus. Auf höchster Stufe fügt ihr zusätzlichen Nekrose-Schaden gegen Ziele zu, die schon maximale Stapel des Leiden tragen.

Verteidiger der Nekropole (Schild): Fügt bei Schildwürfen Nekrose zu und fügt sekundären Zielen Schaden zu, wenn sie von Nekrose betroffen sind.

Schlagendes Unglück (Rüstung): Erhöht Nekrotik-Resistenz und Nekrotik-Schaden. Außerdem entfernt ihr alle Leiden beim Einsatz von Nekrotik-Skills und werdet sogar Unnachgiebig, wenn ihr Nekrose-Schaden erleidet.

Beutel der Wache (Gürtel): Erhöht Nekrotik-Schaden und fügt Gegnern in der Nähe Nekrotik-Schaden sowie Nekrose-Stapel zu, wenn ihr einen Trank verbraucht.

Kostbarer Verderb und Nekrotische Jade (Ringe): Erhöhen nekrotischen Schaden und Schaden durch Nekrose sowie deren Dauer und maximale Stapel.

Den Helm könnt ihr wählen je nachdem, was euch gerade fehlt:

Maske des Krähenrufs macht eure normalen Angriffe stärker, wodurch ihr weniger anfällig seid für Gegner, die immun gegen Nekrose sind.

Todesmaske erhöht euren Nekrose-Schaden noch weiter.

Eisenschleier ist besonders bis zum „Endgame“ stark, ehe ihr die anderen Helme auf epischer oder legendärer Qualität besitzt.

In unserem Guide erklären wir euch im Detail, wie das System mit Verbesserungen und Upgrades funktioniert.

An Halsteilen ist „Die Bürde“ eine gute Wahl: Dadurch könnt ihr nie mehr als 70 % Lebenspunkte haben, teilt aber mehr Schaden aus, wenn ihr wenig Gesundheit habt. Alternativ könnt ihr den Pakt des Magisters für mehr Schaden oder den Schlüssel des Wächters für mehr Defensive nutzen.

Eine Zweihand-Waffe empfehlen wir für diesen Build nicht. Wollt ihr dennoch eine nutzen, bietet sich die Kristallgroßaxt an. Diese solltet ihr aber NICHT auf legendäre Stufe aufwerten, sonst ändert sich sämtlicher Nekrotik-Schaden in Frost-Schaden um. Das kann jedoch nützlich sein, etwa gegen Gegner mit Immunität gegen Nekrose – also die ideale Nebenwaffe.

Die besten Verzauberungen und Runen für den Build

Haupthand: +40 zusätzlicher Nekrotikschaden

Schild: +20 % Schaden bei niedriger Gesundheit

Rüstung: +250 Gesundheit

Helm: Beliebige Resistenz

Hals: +20 % Schaden durch Nekrose

Ringe: +25 % Dauer-Fertigkeitsschaden und +20 % Zornerzeugung

Tödliches Terrain: +50 % Radius

Schnitter: +25 % Fähigkeitsschaden bei niedriger Gesundheit

Spektrales Bollwerk: -15 % Dauer der Regenerationszeit

Die beste Rune für den Build ist Hungern. Diese erhöht den Effekt von Lebensentzug und gewährt Waffen-Angriffen bei Aktivierung zusätzlich Lebensenzug. Ideal für Situationen, in denen euch die Tränke ausgegangen sind. Die besten Alternativen sind:

Geißeln: Erhöht den Nekrotik-Schaden

Aufsteigen: Senkt eure Lebenspunkte auf 1 und ihr könnt euch 10 Sekunden lang nicht heilen, erhaltet aber Flammenwaffen, Beschleunigt, Erhöhter Schaden und Zorn wird aufs Maximum gesetzt.

Kristallisieren (besonders zu Anfang): Friert Gegner in der Nähe ein. Vorsicht: Dadurch werden Angriffe nicht unterbrochen, nur verzögert.

So spielt ihr den Schnitter am besten

Der Spielstil ist recht leicht: Ihr baut mit Waffen-Angriffen und Tödliches Terrain auf Zielen Nekrose-Stapel auf und greift dann weiter an, um den Effekt von Dunkler Splitter auszulösen. Bei niedriger Gesundheit oder geschwächten Gegnern nutzt ihr Schnitter. Im Notfall einen Trank oder die Rune.

Zu euren wichtigsten Schadens-Quellen zählt zudem euer Schildwurf. Der ist insbesondere gegen Bosse und Drachen nützlich, die ständig davon springen. So behaltet ihr Nekrose-Stapel auf den Feinden und erledigt sie, selbst wenn sie sich euch entziehen wollen. Denkt daran, dass ihr den Schild ein zweites Mal werfen könnt, wenn ihr ihn mit einem Block „auffangt“, sobald er zu euch zurückkehrt.

Spektrales Bollwerk nutzt ihr am besten, um Gegner zu unterbrechen oder Schaden durch Fähigkeiten zu ignorieren, denen ihr nicht mehr ausweichen könnt. Seid ihr gut darin, perfekt zu parieren, könnt ihr einen Vorteil aus Präzision ziehen.

Als Begleiter nehmt ihr am besten Emmrich und Lucanis mit.

Lucanis Ausrüstung und Skills:

Grausame Helix mit „’Mein Ziel angreifen’ bewirkt Nekrose“

Schwingen Antivas mit „Kritische Fähigkeitentreffer verkürzen Regenerationszeit“

Trevisoer Poignard

Antivanischer Klingenpflegesatz

Skills: Adrenalinstoß, Verabscheuen, Ausmerzen

Emmrichs Ausrüstung und Skills:

Das Hermetische Pendel mit „Bewirkt Quietus beim Durchbrechen von Barrieren“

Rudiment des Lichs mit „Detonationen entfernen Nekrose und verursachen in einem Bereich Nekrose-schaden“

Gekrönter Fokus

Zwitscherndes Siegel

Skills: Letzte Riten, Die Stunde Schlägt, Umschlingende Geister

Von Lucanis nutzt ihr im Prinzip ausschließlich Adrenalinstoß auf Abklingzeit. Emmrich macht Ziele durch Die Stunde Schlägt anfällig für mehr Schaden und nutzt Umschlingende Geister regelmäßig passiv, was euch Detonationen mit Schnitter ermöglicht.

Denkt daran die beiden „euer Ziel angreifen“ zu lassen, sonst profitiert ihr nicht von etwa Lucanis’ Fähigkeit, euer Ziel anfällig für Nekrotik-Schaden zu machen. Wenn ihr noch weitere Builds oder Guides zum Spiel sucht, findet ihr alles gesammelt in unserer Übersicht: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides für den Einstieg, Entscheidungen, Rätsel und Co