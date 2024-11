Dragon Age: The Veilguard: Upgrades und Verbesserungen – So macht ihr Ausrüstung stärker

Dragon Age: The Veilguard hat ein besonderes Upgrade-System. Wie es funktioniert und wie ihr eure Ausrüstung verstärkt, erklären wir in diesem Guide.

Wie funktioniert Ausrüstung im Spiel? Auf eurem Abenteuer werdet ihr verschiedene Waffen, Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände wie etwa Ringe mit verschiedenen Werten finden. Ihr könnt sie upgraden, jedoch anfangs nicht unbegrenzt.

Im Leuchtturm, dem Hub des Spiels, findet ihr die entsprechende Werkstatt. Tretet einfach aus dem Gebäude ins Freie und schon findet ihr euer Ziel. Dort könnt ihr die Ausrüstung gegen Verbrauchsmaterialien upgraden. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns im Detail an.

Werkstatt verbessern und Upgrades durchführen

Wie verbessert man die Werkstatt? Um die Werkstatt zu verbessern und höhere Upgrade-Stufen freizuschalten, müsst ihr in der Spielwelt sogenannte „Andenken“ finden. Dabei handelt es sich um Objekte, die ihr an vielen Stellen findet. Löst ihr das Statuen-Rätsel im Leuchtturm, erhaltet ihr gleich 500 Andenken-Punkte. Teils werden sie auch bei Händlern verkauft.

Sammelt ihr sie und erreicht eine gewisse Menge, könnt ihr die Werkstatt bei eurem nächsten Besuch eine Stufe, genannt „Geschäftsrang“, erhöhen. Damit werden auch die nächsten Upgrades für eure Ausrüstung freigeschaltet.

Es lohnt sich, schon von Beginn an Andenken zu sammeln und zu kaufen, um möglichst schnell Waffen und Ausrüstung hochzustufen.

An dieser Stelle findet ihr die Werkstatt. Rechts könnt ihr den Geschäftsrang erhöhen, links zwischen Upgrade und Verzauberung wählen.

Ausrüstung verbessern

Wie verbessert man Ausrüstung? Geht zur Werkstatt und wählt im Menü den Gegenstand aus, den ihr upgraden wollt. Wie viel das kostet, wird euch hier angezeigt. Die erforderlichen Materialien findet ihr überall in der Spielwelt. Sie befinden sich in zerstörbaren Kisten, in Truhen oder liegen manchmal einfach so am Wegesrand herum.

Ein Schwert, wie es etwa die starke Kriegerklasse führt, wird so etwa von Stufe 0 auf Stufe 1 verbessert. Ihr könnt anfangs jedoch nicht unbegrenzt Upgrades durchführen. Eure Ausrüstung lässt sich nur so weit verbessern, wie es die Werkstatt gerade zulässt. Hat sie ein Level von +1, könnt ihr einen Gegenstand dort nur bis +1 hochstufen.

Ausrüstung verzaubern

Wie verzaubert man Ausrüstung? Habt ihr die Option freigeschaltet, könnt ihr eure Gegenstände in der Werkstatt verzaubern. Damit bekommen sie Boni wie etwa +10 % Waffenschaden oder +25 % Straucheln.

Wichtig dabei: Ihr könnt eine Verzauberung nur einmal einsetzen. Wenn ihr eure Waffe in der Haupthand mit 10 % mehr Waffenschaden ausstattet, geht das bei der Nebenhandwaffe nicht mehr. Stattdessen könnt ihr euch für eine andere Verzauberung entscheiden.

Seltenheit erhöhen

Wie erhöht man die Seltenheit eines Gegenstands? Die Seltenheit erhöht sich, wenn ihr ein Duplikat eurer Waffe findet oder kauft. Mit diesem Feature können Gegenstände, die auf den ersten Blick wenig nützlich erscheinen, später trotzdem noch praktisch werden – weil sich die Werte entsprechend verbessern und sogar Effekte hinzu kommen. Items haben vier Seltenheits-Stufen, von weiß (normal) bis orange (legendär) nach dem klassischen Loot-Schema.

Ihr findet übrigens immer Ausrüstung, die eurem aktuellen Werkstatt-Level entspricht. Erhöht ihr die Seltenheit eines Items, dann erhöht sich automatisch auch seine Upgrade-Stufe. So könnt ihr Materialien sparen, wenn ihr gerade knapp bei Kasse seid.

Befolgt ihr diese Schritte, könnt ihr eure Ausrüstung schnell verbessern und die zahlreichen Kämpfe noch einfacher bestreiten. Zockt ihr das Spiel bereits und benötigt weitere Hilfestellungen? In diesem Fall schaut gerne auf MeinMMO vorbei: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides für den Einstieg, Entscheidungen, Rätsel und Co