Dragon Age: The Veilguard – Statuen-Rätsel lösen und Musikzimmer im Leuchtturm freischalten

Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

Was gibt es hier noch? Habt ihr Story-Kapitel 8 erreicht und Taash sowie Emmrich gefunden, wird an der Stelle, wo sich die ersten Statuen befinden, ein Irrlicht erscheinen. Nehmt es mit und geht damit in das Musikzimmer.

Eines davon ist das Musikzimmer, das sich erst nach dem Lösen eines Rätsels öffnet. Hierzu müsst ihr einige Statuen im Level finden und in die korrekte Richtung drehen. Wie das geht, lest ihr hier.

Außerdem könnt ihr hier eure Ausrüstung verbessern und Quests starten. Es gibt eine Vielzahl an Räumen, in denen eure Begleiter hausen, aber auch mysteriöse Zimmer, die anfangs verschlossen sind.

Im Leuchtturm von Dragon Age: The Veilguard gibt es ein Rätsel, das euch ein verstecktes Zimmer öffnet. Wir zeigen euch, was die Statuen vor Ort damit zu tun haben, und wie ihr das Rätsel löst.

