Dragon Age: The Veilguard – Ändert vor dem Start eine wichtige Einstellung, um mehr Spaß beim Erkunden zu haben

Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

Je nach Vorliebe kann mit den beiden Einstellungen herumexperimentiert werden. Mögt ihr es linearer, lasst ihr euch durch die Spielwelt führen, seid ihr eher Erkunder, verzichtet ihr einfach auf gewisse Features. Falls ihr nach weiteren Tipps zum Spiel seid, schaut doch gerne auf MeinMMO vorbei: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides für den Einstieg, Entscheidungen, Rätsel und Co

Die beste Klasse in Dragon Age: The Veilguard rettet euch in jedem Kampf das Leben, teilt dazu mächtig aus

Ubisoft veröffentlicht 1. Blockchain-Spiel mit NFTs, die in der Spitze so teuer sind wie ein dicker BMW

Erst geradeaus, dann am Eck nach rechts, die Leiter hinauf, an der Seilrutsche entlang …

Nun, beinahe, wäre da nicht die Wegfindung, die, je nach Vorliebe, das Erkunden überflüssig macht. Ein Symbol zeigt euch nämlich peinlich genau, wohin ihr gehen müsst. Also nicht einfach nur euer Ziel in der Umgebung, sondern auch jede Etappe dorthin.

Um welche Einstellung geht es? Die Spielwelt von Dragon Age: The Veilguard ist groß und lädt zum Erkunden ein. Wie lang ihr für das Spiel braucht, erklären wir in einem eigenen Artikel. Zwar sind einige Abschnitte recht linear gestaltet, in anderen Bereichen ist aber nicht auf den ersten Blick klar, wie ihr zu eurem Ziel gelangt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to