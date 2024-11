Dragon Age: The Veilguard ist zu bunt? Mit einer einzigen Option bekommt ihr ein düsteres Spiel

Dragon Age: The Veilguard hat seit seiner Ankündigung mit einer Kritik zu kämpfen: Vielen ist die Grafik schlicht zu bunt. Auf dem PC kann das dank einer Einstellung geändert werden.

Was ist das Problem? Die Vorgänger von Dragon Age: The Veilguard waren optisch düsterer und erwachsener. Im Vergleich dazu hat der bunte und etwas comicartige Look des vierten Teils viele langjährige Fans schon bei der Ankündigung gestört.

Nun ist das Spiel erschienen und es werden Vergleiche zu Filmen von Disney oder Pixar gezogen. Die Charaktere hätten keine realistischen Gesichter und die Farbgestaltung sei einfach nicht düster genug. Während es einige Möglichkeiten gibt, um zumindest den eigenen Charakter im Editor etwas ansehnlicher zu gestalten, hilft auf dem PC ein einfacher Trick, das Spiel insgesamt düsterer aussehen zu lassen.

Mit wenigen Klicks zu einem düsteren Dragon Age

Wie funktioniert der Trick? Spielt ihr auf dem PC, müsst ihr einige simple Schritte befolgen, um ein weniger buntes und strahlendes Bild zu erhalten:

Beendet das Spiel und öffnet den Ordner „Bioware“ in euren Dokumenten.

Öffnet den Ordner von Dragon Age: The Veilguard und wählt dann „settings“.

Öffnet die Datei „ProfileOptions_profile“ mit einem Programm wie dem Editor.

Sucht nach dem Eintrag „GstRender.UI_Bloom 1“ und ändert die Ziffer auf 0.

Speichert ab und schließt die Datei.

Und das war es auch schon. Das Spiel wird so tatsächlich dunkler und „realistischer“. Bloß die Tiefenschärfe leidet etwas darunter. Auch in der Community haben den Trick bereits einige Spieler ausprobiert.

Stellt das die Fans zufrieden? Auf Reddit teilte der User Braunb8888 den Trick und erhielt schnell Rückmeldung von anderen Spielern:

„Ich habe mir Vergleiche auf YouTube angeschaut, und das Ausschalten scheint die Beleuchtung und die Tiefenschärfe ein wenig zu beeinträchtigen. Aber es sieht um Längen besser aus“, schreibt Lucapardi.

„Das hat das Aussehen des Spiels völlig verändert und gibt ihm einen dringend benötigten dunkleren Ton“, findet blacksnowredwinter.

„Ich habe das gerade ausprobiert, dadurch fühlt sich alles geerdeter an“, sagt adamserpentius.

„Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, das auf der Konsole zu tun?“, fragt hingegen der User breosaighead.

Leider gibt es nach aktuellem Stand keine Möglichkeit, Bloom auf Konsolen auf diese Weise zu deaktivieren.

Mit dieser einfachen Änderung wird das Bild insgesamt also etwas düsterer und das kommt bei den Fans gut an. Andere Unterschiede zu den Vorgängern bleiben natürlich weiterhin bestehen. Eine weitere, hilfreiche Einstellung findet ihr auf MeinMMO: Dragon Age: The Veilguard – Ändert vor dem Start eine wichtige Einstellung, um mehr Spaß beim Erkunden zu haben