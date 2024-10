Dragon Age: The Veilguard – Läuft es auf dem Steam Deck? Wir haben es getestet

Nach 10 Jahren spielen über 500.000 Spieler am Tag den grausamen Survival-Shooter DayZ – Neues DLC kommt auf Steam gut an

Neues Party-Spiel auf Steam ist wie ein Mix aus Among Us und Cult of the Lamb – ihr könnt es kostenlos testen

Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

Ganz egal aber auf welcher Plattform ihr vorhabt, The Veilguard zu spielen: Einige Spieler haben jetzt schon ganz genaue Pläne, wie sie den Launch verbringen werden. Hier findet ihr ihre Tipps für einen smoothen Start ins Game: Fans wollen den Release von Dragon Age: The Veilguard optimal gestalten, planen den Abend auf die Minute

Da die restliche Hardware wie RAM, Onboard-Grafikkarte und Co. noch mit dem Original übereinstimmen, ist nicht davon auszugehen, dass Dragon Age: The Veilguard auf einem Steam Deck OLED besser läuft. Mehr zu den Unterschieden könnt ihr im Vergleichsartikel unseres Tech-Experten nachlesen .

In Dragon Age: The Veilguard gibt es gleich 7 Charaktere, die euch wollen – Wen werdet ihr romancen?

Dragon Age: The Veilguard macht sich am besten auf einem PC oder alternativ der PS5 und Xbox Series X|S, für die es auch optimiert ist. Wer unbedingt auf dem Steam Deck zocken möchte, kann das tun. Zu empfehlen ist es aber aus meiner Sicht nicht.

Auf dem Steam Deck spielt es sich nur dann halbwegs flüssig, wenn ihr grafisch sämtliche Abstriche machen wollt, die man machen kann: Die Welt sieht nicht mal mehr halb so schön aus, wie am PC. Die Charaktere wirken gestaucht und die tollen Haare verschwimmen zu klobigen Blobs auf den Köpfen.

Ist Dragon Age: The Veilguard auf dem Steam Deck zu empfehlen? Ich persönlich werde versuchen, The Veilguard nicht weiter auf dem Steam Deck zu spielen. Der Handheld ist leider zu schwach, um diesem eigentlich richtig schönen Spiel gerecht zu werden.

Meine Eindrücke zum Game an sich sind auch in unseren Testbericht mit eingeflossen:

Nach 10 Jahren spielen über 500.000 Spieler am Tag den grausamen Survival-Shooter DayZ – Neues DLC kommt auf Steam gut an

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Liberty Falls

Monster Hunter Wilds verspricht 100 Spieler in einer Lobby – Aber was heißt das?

MeinMMO-Autorin Sophia Weiß hat Dragon Age: The Veilguard auch ein paar Stunden auf dem Steam Deck gespielt und teilt in diesem Artikel ihre Eindrücke mit euch.

Was bedeutet Steam Deck verifiziert ? Für das Steam Deck verifiziert bedeutet, das BioWare-Game ist auf dem Handheld voll funktional. Das Spiel soll also ohne Probleme auf dem Steam Deck laufen.

Ist Dragon Age: The Veilguard für das Steam Deck verifiziert? Ja, Dragon Age: The Veilguard ist für Steam Decks verifiziert – mit einem grünen Häkchen.

Der Release von Dragon Age: The Veilguard steht kurz bevor. Das Action-RPG von BioWare erscheint unter anderem für PC via Steam. Entsprechend steht die Frage im Raum, ob es auch auf dem Steam Deck läuft. MeinMMO hat das Game auf dem Handheld angezockt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to