Fans wollen den Release von Dragon Age: The Veilguard optimal gestalten, planen den Abend auf die Minute

In einer Woche könnt ihr Dragon Age: The Veilguard spielen. Das neue Rollenspiel von BioWare begeistert jetzt schon die Fans, auch wenn viele es nicht vorab herunterladen können. Die Spieler machen sich deswegen Pläne, wie sie die Zeit zwischen Download und Spiel überbrücken – und wie die erste Zocker-Nacht aussehen wird.

Wann erscheint Dragon Age: The Veilguard?

So planen Spieler den Release: Auf Reddit herrscht gerade eine Hochstimmung über den anstehenden Release. Einige Fans haben noch gar nicht realisiert, dass es schon nächste Woche so weit ist, nachdem sie 10 Jahre lang auf den neuen Teil gewartet haben.

In einem der größeren Threads unterhalten sich die Nutzer darüber, wie die Release-Nacht bei ihnen aussehen wird. Das Problem, vor allem für die Fans auf PC: Sie müssen die 90 GB erst einmal am Abend noch herunterladen.

Viele planen deshalb, den Download zu starten und noch kurz den Haushalt zu schmeißen währenddessen – oder sich die Haare zu waschen. Nutzer slolly01 hat sogar einen kompletten Zeitplan entworfen:

„[Der Release] ist vollständig durchgeplant. Das Spiel erscheint mittags zu meiner Zeit. Donnerstag und Freitag habe ich frei. um 10 Uhr aufstehen

das Mindeste an Haushalt machen (hauptsächlich die Katzen füttern)

duschen

rausgehen (wenn es nicht regnet) bis 11:55 Uhr, weil ich weiß, dass ich die Sonne danach eine Weile nicht mehr sehen werde

wieder reinkommen und den Downlaod starten

was essen, YouTube-Videos schauen und (wenig erfolgreich) versuchen, Zeit zu vertreiben

Veilguard zocken, sobald es geht

Essen bestellen und abends Kaffee trinken um zu versuchen, die Nacht zu überdauern falls mir danach ist Halloween ist dieses Jahr eine Nebensache und mir egal. Klingt für mich nach dem perfekten Tag.“

Ein anderer Nutzer meint, er sei zu dieser Zeit eigentlich im Urlaub. Da sein Partner an dem Tag aber ein Tattoo bekomme, habe er den ganzen Tag im Hotelzimmer Zeit zum Zocken. Viele müssen allerdings arbeiten und sagen, sie könnten erst später beim Spaß mitmachen.

Vor Veilguard noch schnell Dragon Age durchspielen – Lohnt sich das?

Bereits jetzt bereiten sich viele Fans auf den Release vor, etwa indem sie die Vorgänger noch einmal im Schnelldurchlauf zocken. Sie wollen sich noch einmal ins Gedächtnis rufen, was bisher passiert ist und sich vor allem eine eigene Welt erschaffen.

Die Weltlage, oder der „World State“, ist in Dragon Age seit dem ersten Teil ein wichtiges Feature. Grob gesagt baut ihr euch seit Origin eine eigene Welt und eure Entscheidungen haben noch in nachfolgenden Spielen eine Auswirkung.

In The Veilguard wird das aber nicht mehr so sein. Statt Spielstände aus den alten Teilen zu laden, baut ihr euch bei der Charakter-Erstellung den Zustand der Welt aus einigen Entscheidungen zusammen. Weltlagen von früher spielen keine Rolle mehr.

Zumindest was die enorm umfangreiche Story von Dragon Age angeht, ist es aber sicherlich sinnvoll, noch einmal einen Blick auf die drei schon erschienenen Spiele zu werfen. Immerhin geht es in Rollenspielen viel um die Welt und was dort passiert. Ihr müsst aber nicht alles wissen: Wie viel Dragon Age muss ich kennen, um The Veilguard zu verstehen?