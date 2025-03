Frau hinter Dragon Age: The Veilguard darf ein neues großes Spiel machen, dafür wird ein anderes eingestellt

Die Direktorin von Dragon Age: The Veilguard verließ Anfang 2025 EA und BioWare. Jetzt hat sie ein neues Projekt bei Wizards of the Coast. Doch dafür musste ein anderes Spiel sterben.

Wer ist die Frau hinter Dragon Age: The Veilguard? Corinne Busche war ab 2022 die Creative Director hinter Dragon Age: The Veilguard. Davor arbeitete sie 18 Jahre lang als Designerin an verschiedenen EA-Games, darunter Die Sims 3 und Die Sims 4.

Im Januar 2025 verließ Busche BioWare allerdings. Dies wurde von Jeff Grubb, einem renommierten Journalisten, bestätigt. Wir berichteten über ihren Weggang: Frau hinter Dragon Age: The Veilguard verlässt BioWare und einige Meinungsführer jubilieren

In einem Interview mit Game File gab Dan Ayoub, der SVP der Dungeons-&-Dragons-Firma Wizards of the Coast, nun an, dass Corinne Busche jetzt Creative Lead für ein neues Projekt bei einem ihrer Inhouse-Studios arbeitet. Für das wurde aber ein anderes Game abgesagt.

Nach 3 Jahren starb das neue Spiel der Anthem-Entwickler

Was für ein Game musste sterben? Leider war über das Spiel, das Wizards of the Coast nun abgesagt hat, nur sehr wenig bekannt. Das wissen wir:

Das Studio dahinter war Skeleton Key aus Austin, Texas, USA, das zu Wizards of the Coast gehört.

Das Spiel sollte ein hohes Budget haben.

Ein konkretes Genre war nicht bekannt, man vermutete aber Horror.

Skeleton Key, ein Studio ehemaliger Anthem-Entwickler, arbeitete wohl bereits seit der Gründung 2022 an dem Titel. Im Februar 2025 wurde es nun eingestellt und einige Entwickler entlassen. Mehr dazu könnt ihr in unserer News zur Einstellung nachlesen: Sie haben mit Baldur’s Gate 3 ein Vermögen verdient, streichen dem Team hinter Anthem 2.0 ihr neues AAA-Game

Woran arbeitet Corinne Busche jetzt? Die ehemalige Creative Director von Dragon Age: The Veilguard ist nun in der gleichen Rolle bei Skeleton Key angestellt. Allerdings arbeitet sie nicht an dem ursprünglich entwickelten Horror-Game, sondern an einem anderen Projekt.

Dieses Spiel sei laut des SVPs von Wizards of the Coast bereits parallel mit dem jetzt eingestellten in Entwicklung gewesen. Man habe das Team neu ausgerichtet auf die Arbeit an nur einem Titel. Die meisten Developer hätten aber nicht ihren Job verloren, sondern würden jetzt unter Busche an dem neuen Spiel arbeiten – so Dan Ayoub im Gespräch mit The Game File (Paywall)

Bislang hat Skeleton Key noch kein Spiel veröffentlicht. Mit der scheinbar erst kürzlich gestarteten Entwicklung des neuen Spiels wird es entsprechend vermutlich noch dauern, bis es erste offizielle Informationen oder gar Bilder davon geben wird.

Da es ein Game von Wizards of the Coast wird, könnte es ein Spiel für eine der Lizenzen der Firma selbst sein. Dazu gehören unter anderem das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering, aber auch das Pen & Paper Dungeons and Dragons. Wenn ihr in eurer nächsten Session D&D eure Freunde übrigens so richtig ärgern wollt, haben wir hier vielleicht genau den richtigen Zauber für euch: Ein unscheinbarer Zauber in Dungeons & Dragons ist so mächtig, dass er sogar Freundschaften gefährdet